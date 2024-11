Tres casas, dos empresas y muchos millones, el patrimonio de María Pombo que la enfrentó a Blanca

María Pombo y sus primos y tíos han protagonizado, recientemente, varios de los enfrentamientos más sonados del mundo de los influencers. En este sentido, pese a no haber trascendido del todo los motivos reales de la ruptura de una familia que pasó de estar más que unida a romperse en dos bandos muy diferenciados y enemistados.

Como por desgracias, es algo más habitual de lo deseable, muchas disputas familiares vienen dadas por cuestiones patrimoniales. En especial, en aquellas familias donde impera el dinero y una persona amasa un patrimonio excepcionalmente valioso, como es el caso de una María Pombo a la que no le falta de nada en su opulenta vida.

Millones en casas y empresas

En este sentido, como hemos podido saber, actualmente María Pombo posee un patrimonio que, pese a no estar valorado a ciencia cierta, podría superar los varios millones. Y es que, con tres lujosas casas ubicadas en Madrid, Cantabria y Segovia, la influencer demuestra contar con mucho dinero invertido en el ladrillo. Todo ello sin contar las dos empresas de moda que fundó junto a su hermana Marta, Tipi Tent y Name the Brand, las cuales estarían aportando suculentos beneficios a las Pombo.

Y es que, sabiendo todo lo que posee María, a Blanca y su entorno no les sentó nada bien ver como la menor de las Pombo luchaba para quedarse con un restaurante en nombre de su padre, dejando así, sin un importante negocio a la otra parte de la familia, que quedó muy dolida por la falta de empatía de una María Pombo a la que nunca le faltará un solo euro.

Efectos en otros negocios

Además, como ya afirmó anteriormente la influencer, era tal la confianza y el cariño que tenía hacia sus primos que cada noticia sobre su patrimonio la compartía con ellos, algo que, parece ser, a la postre acabó acarreando una ruptura que ha hecho mucho daño a María, que tenía en sus primos y tíos, un gran apoyo.

Así pues, este es el monumental patrimonio de María Pombo, el cual, al ser tan grande acabó acarreando una importante y parece que difícilmente solucionable, disputa familiar protagonizada por las hermanas Pombo y su prima Blanca.