Belén Esteban amenaza a Diego Arrabal con hablar de su mujer y su herencia: "Sabemos muchas cosas de ti"

Belén Esteban comenzaba el programa de hoy en 'Ni que fuéramos' repasándose uno de los tatuajes que tiene, en el que se aprecia la frase Je t’aime'. Un recuerdo impregnado en su piel que está dedicado a su marido, Miguel Marcos, sobre el que ha confesado sentirse "más enamorada que nunca". Después de doce años de relación, la colaboradora ha asegurado lo siguiente: "Si Miguel y yo nos separásemos hay gente de mi famiia que se quedaría con él, así que fijaos si lo quieren".

Aunque muchos no apostaban por su relación y les han puesto las cosas bastante complicadas, parece que el tiempo les ha dado la razón a ambos, ya que, pese a todas las adversidades, su amor sigue viento en popa y a toda vela.

A eso de las 16:45 de este martes, y cuando nadie se lo esperaba, Kiko Hernández ha querido lanzar un apunte sobre la relación de su compañera: "Cuando acabó Sálvame se escuchó que iba a haber divorcio y separación, aunque no le di mucho bombo. Pero, ¿qué hay de verdad detrás de todo eso?".

Belén Esteban amenaza a Diego Arrabal con hablar de su mujer

A la de Paracuellos le cambió el rostro al escuchar a su compañero y no pudo evitar ponerle nombre a una persona que le ha hecho mucho daño en el pasado: "Diego Arrabal se encargó de hacer eso, pero en vez de hablar de mí tendría que hablar de su matrimonio. Y otra cosa, no hables de mi herencia, habla de la tuya, porque tú tienes un hijo, y se lo dejarás todo a él, ¿no?" ha comenzado diciendo ante un absoluto silencio en el plató.

"Ya llega un momento que me tienes hasta aquí. Deja de hablar de nosotros, habla de ti, que como dijo el otro día Kiko Hernández, estamos calladitos, pero sabemos mucho, así que no provoques.. Digo tu nombre, Diego Arrabal, en vez de hablar de mi marido, habla de tu mujer. Que nosotros no la hemos nombrado, su nombre empieza por V, sabemos muchas cosas de ti, déjanos en paz”, concluye, dejando entrever que tanto ella como sus compañeros o el programa cuentan con la información suficiente contra el paparazzi si este sigue atacándoles día tras día a través de su canal de Youtube.