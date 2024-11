Diego Arrabal reta a Belén Esteban a hablar de la denuncia que ocultó Telecinco

Belén Esteban ha hablado este martes en 'Ni que fuéramos' sobre el papel que ha jugado Diego Arrabal a la hora de informar sobre ella y también sobre su matrimonio, dejando entrever todo el daño que el paparazzi le ha hecho a lo largo de los últimos años.

"Diego Arrabal se encargó de hacer eso y de hablar de crisis y divorcio, pero en vez de hablar de mí tendría que hablar de su matrimonio. Y otra cosa, no hables de mi herencia, habla de la tuya, porque tú tienes un hijo, y se lo dejarás todo a él, ¿no?" comenzó diciendo ante un enmudecido plató.

"Ya llega un momento que me tienes hasta aquí. Deja de hablar de nosotros, habla de ti, que como dijo el otro día Kiko Hernández, estamos calladitos, pero sabemos mucho, así que no provoques.. Digo tu nombre, Diego Arrabal, en vez de hablar de mi marido, habla de tu mujer. Que nosotros no la hemos nombrado, su nombre empieza por V, sabemos muchas cosas de ti, déjanos en paz”, concluye, dejando entrever que tanto ella como sus compañeros o el programa cuentan con la información suficiente contra el paparazzi si este sigue atacándoles día tras día a través de su canal de Youtube. "Sabemos lo que hacías en Madrid y en Marbella, lo sabemos todo, así que déjanos en paz, porque lo casco todo", concluyó.

La contundente respuesta de Diego Arrabal a Belén Esteban

Por su parte, Diego Arrabal no ha tardado en reaccionar a través de su canal, y ha querido responder a la ex de Jesulín de Ubrique: "Tu marido es un anónimo muy raro cuando estás cansada de hablar públicamente de él... Te aconsejaría que en vez de hablar y de amenazar tanto, porque yo no tenga nada que ocultar... Yo no hablo de mi mujer porque mi mujer no es pública, y de mi hijo tampoco. Tu hija... tu fuiste la primera que la llevabas de la mano a fiestas donde estaba la prensa. ¿Por qué no hablas de la denuncia que te interpuse cuando llegaste al plató de Viva la Vida y de cómo entraste en ese plató insultándome? Te encubrieron muchas personas, por cierto", ha comenzado diciendo.

"Cuando tuviste una crisis matrimonial, te fuiste a Canarias porque estabas mal con Miguel, pero yo nunca hablé de separación", ha concluido el paparazzi sobre la colaboradora. ¿Responderá a todo esto Belén Esteban y hablará sin tapujos sobre las cosas que sabe del paparazzi?