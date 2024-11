María Patiño se lió con un hombre casado con una famosísima española

Paula Vázquez se ha convertido en una de las protagonistas de la semana a raíz de una entrevista concedida en el podcast 'Yo, nunca'. A sus cuarenta y siete años, la presentadora quiso sincerarse sobre el encuentro que tuvo con un rostro del mundo del corazón en 'La isla de los famosos'.

''Yo tuve un rollete con alguien una vez. Estaba haciendo La isla de los famosos, y allí me lo encuentro de repente. Pensé: '¡Hostia, de concursante, no me jodas!'', deslizó, mostrándose sorprendida de que, cuando ambos se conocieron, él tenía pareja. ''Yo tenía pareja en el equipo, y mi pareja me dijo en ese momento que le tenía que hacer una sorpresa porque ha ganado la inmunidad porque está su novia'. Y era el anillo de compromiso que le había regalado a su pareja con la que llevaba cuatro años'', continuaba diciendo la gallega.

A raíz de estas declaraciones, ha sido el programa 'Ni que fuéramos' el que ha confirmado en la tarde de este miércoles que se trata del excolaborador de 'Sálvame' Canales Rivera, quien actualmente se encuentra trabajando como corredor de fincas en Cádiz, tal y como ha podido saber Don Balón en exclusiva.

María Patiño cuenta su relación con un hombre casado con una famosa

María Patiño, que normalmente es bastante discreta con su parcela más íntima, ha querido explicar en primera persona un suceso que ella vivió, un tanto similar al de su compañera Paula: "Un día compré una revista y vi que se había casado con alguien muy famosa, y era alguien que estaba conmigo y que no era famoso", comienza diciendo, asegurando que esto pasó hace diecisiete años. "Yo tenía un tonteo con él durante mucho tiempo, una relación no formal. Tenía una historia y un rollo con él. Habíamos compartido cama", desliza. "No me molestó porque no estaba enamorada, pero era tan brutal aquella boda que me sirvió para dar una de las exclusivas más importantes de mi vida. La vida me trajo otro regalo como consecuencia de esa boda. Si digo de lo que se trata, nos cierran el programa", concluye ante la sorpresa de todos los allí presentes, incluida la de Belén Esteban.