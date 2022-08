A la luz los problemas de Ferrari: Sainz y Leclerc víctimas de todo

Tras la comparecencia hace unos días de su director deportivo, Laurent Mekies, Ferrari vuelve a ser protagonista esta vez mediante su jefe de equipo, Mattia Binotto. Los problemas de la escudería italiana están siendo el denominador común de unas semanas de descanso que están sirviendo de reflexión para muchos de los equipos de la parrilla. Esta vez en una entrevista concedida, a ‘Autosport’ el máximo dirigente de la marca ha afirmado que la temporada no está siendo fácil en líneas generales para Ferrari, algo que se ha hecho evidente después de los últimos contratiempos que vienen afectándoles en las últimas carreras a sus pilotos Carlos Sainz y Charles Leclerc.

“Todos los días son difíciles en la ‘Scudería’: No ha sido un viaje fácil desde 2019. En 2022, al estar luchando por todo, hay carreras en las que no hemos podido sacar todo el potencial del coche, por lo que no está siendo un año fácil”, empezó Binotto, a lo que añadió su versión acerca de los problemas de fiabilidad que vienen lastrando a su equipo: “Dirigí ese departamento, y ver humo nunca está bien. Me deprimo cada vez que ocurre un fallo mecánico en el F1-75”.

Como líder de la escudería es vital para Binotto saber gestionar esos momentos difíciles: “Intento animar a la gente de mi alrededor. Soy estricto, pero no brutal. Sé lo crucial que es el enfoque mental y la idiosincrasia. Estamos trabajando mucho en ello, tratando de cambiar nuestra cultura. El equipo está muy unido, lo puedes ver gracias a la trasparencia”, añadió acerca de la atmósfera que se vive en Ferrari pese a las dificultades mencionadas.

Por último, sobre aquella etapa en la que el equipo tocó fondo debido a su mal resultado en 2020, Binotto señaló: “Hemos hecho algunos cambios en la organización, con papeles y responsabilidades más claras. Teníamos un nuevo simulador, así que intentamos descubrir todas nuestras debilidades y atajarlas. Creo que lo hemos conseguido”. Cambios que se espera que fructifiquen para bien del español Carlos Sainz y de Charles Leclerc que está segundo en la lucha por el Mundial detrás de Max Verstappen.