A Red Bull se le volteó todo; Marko y Horner pecaron de soberbios: el responsable ya tiene nombre

La Fórmula 1 está en su pico más importante en mucho tiempo, más de un piloto que no sea Max Verstappen ganó al menos un Gran Premio. El último fue Charles Leclerc, confirmando una vez más que escuderías como Red Bull no están ni cerca de lo que era antes, con dominio y solidez en el frente. Es más, el misl Helmut Marko se había apoyado y hasta acostumbrado a la genialidad de Adrian Newey, el ex ingeniero del equipo de las bebidas energéticas.

De ser una constante para el bien del monoplaza de Max Verstappen y Checo Pérez, las cosas cambiaron de golpe. Luego de que Marko no se hiciera problemas con las salidas de personajes importantes que influyeron en el desarrollo del auto, ahora el delegado se arrepiente y confirma que la debacle del equipo se debe a esta causa. Todo puede pasar en la recta final y, si bien el neerlandés sigue en el primer lugar del Mundial de Pilotos, nada le garantiza a Red Bull que esto dure.

La indiferencia de Marko

Red Bull no gana una competencia desde el 23 de junio cuando Max Verstappen se adjudicó con el primer lugar en el GP de España. Desde ese entonces, ya se sabía de la marcha de Adrian Newey, pero no que iba a afectar en mayor escala. Para Helmut Marko este tema pasó desapercibido en su momento, restándole importancia al adiós del ingeniero.

El efecto de la salida de Newey

El creador del RB20 concluyó su labor con el equipo austriaco para poner marcha a un nuevo lugar, Aston Martin está próximo a ser su nueva casa. Para el asesor de Red Bull está claro, la caída del equipo se debe a la salida de la mente maestra Newey. “Más bien, es la marcha de personas importantes”, dijo Marko con respecto al responsable de que el auto no sea el de antes.

Red Bull es acechado

Marko no se hace problema y agrega que, si los empleados reciben ofertas, no ve mal que acepten la propuesta. La respuesta es clara, así como el liderato aún de Red Bull hasta la fecha, aunque el Mundial de Pilotos y de Constructores ya peligra desde hace rato. McLaren se acerca cada vez más y, pese a que en Monza no se llevó el trofeo, los 62 puntos de diferencia de Norris a Verstappen ya dice mucho.