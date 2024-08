Helmut Marko lo pide a gritos, pudo ser como Sainz o Verstappen y Briatore ya se plantea su fichaje

Pese a que en los equipos punteros los asientos ya están más que repartidos, todavía hay equipos de la zona media que buscan pilotos para la temporada 2025. En este sentido, tras anunciar la marcha de Esteban Ocon, en Alpine buscan a un piloto que sea capaz de ayudarles a salir de la mediocridad en la que llevan demasiado tiempo sumidos. En este sentido, Helmut Marko tiene claro que la elección de los franceses debe ser Mick Schumacher.

Tal es el convencimiento del austríaco, que lo ha dicho alto y claro; pues hay que tener paciencia con pilotos jóvenes como Schumacher, pues como pasó con Carlos Sainz y Max Verstappen en Red Bull, con tiempo y trabajo, se convirtieron en auténticas estrellas, algo que se podría repetir con Mick: “A nivel deportivo ya ha dado lo mejor de sí mismo. Ganó la F3 y la F2 y lo hizo interesante para la Fórmula 1. Entre bastidores se habla muy bien de él, por ejemplo, Toto Wolff lo elogia mucho. Merecería un puesto en Audi o Alpine”. Unas palabras, las recogidas por Car and Driver, que dejan claro el valor del hijo del mítico Michael Schumacher.

Briatore no se cerrará la puerta a un joven talento

Pese a que no es la principal opción para ningún equipo, la realidad es que si Alpine quiere hacer una apuesta por la juventud y el talento, Mick Schumacher es una opción más que interesante. El alemán, a diferencia de Ocon, es un piloto muy conciliador que no dará problemas con Gasly al lado. Además, con el tiempo ha demostrado ser capaz de ser rápido. Pues no todo el mundo puede ganar F2 y F3. Y es que la realidad es que sobran los argumentos para que el germano sea el elegido por Alpine.

Así pues, si Briatore sigue los consejos de Helmut Marko, parece que la decisión está clara, pues como pasó con Verstappen y Carlos Sainz, la clave del éxito en el desarrollo de los pilotos, es la paciencia y el paso del tiempo y las carreras, algo que, si en Alpine tienen con Mick Schumacher, puede acabar triunfando con su fichaje.