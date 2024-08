La preocupación crece en Red Bull; Max Verstappen no lo soporta más: Lando Norris, el nuevo verdugo

La Fórmula 1 está cambiando radicalmente el curso respecto a la nueva estrella del momento. Max Verstappen se encargó de llevar a Red Bull en los últimos tres años a lo más alto, pero esos días parecen haber acabado tras el surgir de Lando Norris, quien se hizo con el Gran Premio de Países Bajos, y por ende, amenaza a la hegemonía de Red Bull tanto en el Mundial de Pilotos como el de Constructores.

El piloto británico no solo despertó en este tramo de la temporada, sino que está aprovechando las condiciones del monoplaza su supera por mucho al RB20. Tal es el momento que pasa Lando que hasta provocó la preocupación de Helmut Marko y Christian Horner. Verstappen, por su lado, también expresó su impresión sobre el momento, aunque pidió calma, ante todo, tomando en cuenta que McLaren ya está cerca.

Norris conquista Zandvoort

Con 22 segundos de diferencia, Norris lo volvió a hacer, Zandvoort fue su circuito favorito tras liderar y, por ende, levantar el trofeo del GP de Países Bajos. Dejó relegado a Verstappen y confirmó una vez más que su racha no es una mera coincidencia. Con 24 años y aún con carreras por delante, el joven piloto ya amenaza al neerlandés en la tabla.

La preocupación de Verstappen

Verstappen es consciente de la situación y consideró que en “las últimas carreras no han sido fantásticas, así que creo que, en cierto sentido, eso ya es un poco alarmante”. Asimismo, no dejó de lado que Norris ahora es el rival para seguir. “Sabemos que no debemos entrar en pánico, solo estamos tratando de mejorar la situación y en eso estamos trabajando”, resaltó.

Horner toma nota

El asesor de Red Bull, Helmut Marko, no ocultó su pensamiento sobre la situación inmejorable que vive Lando. “Norris tiene ahora la velocidad necesaria para alcanzar a Max en el campeonato”, aclaró. Christian Horner, por su lado, expresó su impresión por una victoria más de Norris, a quien ya lo tiene ojeado desde hace rato. “Es notable que esta sea solo la segunda victoria de Lando con ese coche”, sostuvo.