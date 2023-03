Alonso aparece en las pesadillas de Verstappen y Red Bull confirma el mayor miedo: 'Magic' llegará

El incio de la temporada 2023 no podía haber sido mejor para los Red Bull. El equipo con sede a Milton Keynes ha dominado de forma aplastante las dos primeras carreras de esta campaña, lo que podría presagiar un año poco competido. Sin embargo, Christian Horner, jefe de equipo de Red Bull está convencido que el resto de los equipos punteros podría acabar alcanzando a su escudería con el paso de las carreras.

Al ser preguntado sobre su gran ventaja sobre el resto de los equipos, Horner aseguró que todavía es muy pronto como para sacar conclusiones y que con un calendario de 23 carreras con circuitos tan distintos entre ellos, pueden suceder muchas cosas.

Sin embargo, la adaptabilidad del coche no debe ser el mayor miedo de Max Verstappen, sino que debe serlo el desarrollo del monoplaza, pues contarán con muy poco tiempo en el túnel de viento, algo que no gusta a Horner: “La reducción de túnel de viento se aplica desde octubre, no podíamos permitirnos perder el objetivo con esa limitación, porque luego no podríamos salir de ahí”. Unas palabras que confirman que la capacidad de desarrollar mejoras va a estar muy limitada por la sanción en el túnel de viento.

En este sentido, Aston Martin, sí que podrá dar muchas piezas nuevas a Fernando Alonso. La escudería de Lawrence Stroll tendrá mucho más tiempo en el túnel gracias a su séptima posición en el pasado mundial. De este modo, tendrán mayor capacidad para probar nuevas piezas y mejorar ostensiblemente el rendimiento del coche de un Fernando Alonso que amenaza seriamente la hegemonía que han mostrado los Red Bull en este inicio de temporada.

Ante tal situación, Horner está convencido que los demás van a mejorar mucho y que deben aprovechar la ventaja que tienen por ahora: “La parrilla se va a ir igualando. Tenemos que aprovechar mientras para nosotros brille el sol, mientras tengamos un coche competitivo”.

Así pues, en Red Bull saben que, si quieren llevarse este Mundial, deberán sacar el máximo provecho de este inicio de temporada, donde han sido extremadamente dominantes. Ya que con Alonso cerca y con un coche que va a mejorar mucho, todo puede suceder, incluso una debacle de Verstappen.