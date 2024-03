Arabia pega un doble palo a Fernando Alonso: no habrá victoria 33 y se aleja el fichaje por Red Bull

En la Fórmula 1 las sorpresas llegan en su justa medida. Pese a la gran clasificación de Fernando Alonso en el Gran Premio de Arabia Saudí, el piloto asturiano confirmó lo que se venía presagiando desde Aston Martin. Y es que, los de Silverstone están, al igual que todos, a un mundo de distancia de los Red Bull de Verstappen y Checo Pérez, que, como ya es costumbre, acumulan doblete tras doblete.

Ante esta situación, a Fernando Alonso no le queda otra opción que luchar para ser el mejor del resto, lo que, con la más que buena quinta plaza lograda en el circuito de Jeddah, supone haber sido el tercer mejor piloto fuera de los asientos de Red Bull. Pues, con la victoria 33 del asturiano ya como un imposible, hay que buscar otros objetivos más allá de ganar carreras.

Pese a los inmejorables resultados deportivos por parte de la escudería de las bebidas energéticas, la realidad es que el ambiente dentro de Red Bull está de lo más enrarecido. Y es que, tras el caso de Christian Horner, se llegó a sondear la posibilidad de que Helmut Marko dejara el equipo de forma totalmente inesperada, lo que, como ya avisó Verstappen, pondría el futuro el piloto neerlandés totalmente en el aire.

