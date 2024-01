Aston Martin adelanta a Ferrari para entregar a Alonso y Stroll un monoplaza campeón, es oficial

Ya en las últimas semanas del mes de diciembre de 2023 algunas escuderías hicieron oficial la fecha en la que mostrarán al mundo su monoplaza para afrontar la próxima temporada, siendo Williams, Ferrari y Sauber los primeros en anunciarlo, pero no han tardado mucho más Aston Martin en sumarse a esta lista en lo que supone un momento muy esperado para Fernando Alonso y Lance Stroll, los pilotos que ocuparán ese coche en 2024.

Tal y como la propia marca ha anunciado en sus redes, la presentación oficial del AMR24 que manejarán el español y el canadiense de producirá el 12 de febrero de 2024, es decir, un día antes de que sea Ferrari la protagonista en este apartado.

Recordemos que ya la temporada pasada estos equipos se fijaron como objetivo, a principios de año, estar en la pelea por el campeonato, algo que pronto se diluyó por culpa de la superioridad de Max Verstappen.

Con eso y más, la ilusión ha vuelto a emerger en estos dos garajes y aunque Carlos Sainz y Charles Leclerc terminaron la última campaña en una dinámica muy ascendente, Aston Martin pretende codearse con Ferrari, Mercedes y Red Bull en la pelea por ser el próximo ganador de la categoría.

Mirando a ese esperado evento que se celebrará el próximo mes, hay que indicar la presentación del nuevo monoplaza con el que Fernando Alonso y Lance Stroll tratarán de ser campeones en 2024 tendrá lugar en el nuevo campus tecnológico de Silverstone.

💥 Fernando Alonso: "A diferencia de Alpine, en Aston Martin he notado una concentración extrema"



👉 "Este año veré cómo me sientan las 24 carreras. El momento de la retirada aún no ha llegado".



[@amsonline]#F1 pic.twitter.com/Ciou0upObO