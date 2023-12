Tras Verstappen, Fernando Alonso vuelve a reinar en F1: Red Bull, Mercedes y Ferrari suspiran por él

No es ningún secreto que Fernando Alonso es uno de los pilotos más talentosos de toda la parrilla de Fórmula 1. El asturiano ha demostrado en cada una de sus temporadas en el gran circo, por qué es tan valorado en todos los equipos a los que va, donde siempre es capaz de maximizar los resultados hasta el punto de hacer olvidar las limitaciones de sus monoplazas. Algo que ha vuelto a suceder en un 2023 donde, de la mano de un buen Aston Martin ha superado con creces las expectativas y posibilidades de su AMR23.

Todos los jefes impresionados con el asturiano

Es evidente que si hay un piloto líder en el mundo, ese es Max Verstappen, cuya regularidad y capacidad para ir al máximo en cada curva lo convierten en el piloto más valorado por los jefes de equipo en la votación de piloto del año. Sin embargo, tras una decisión más que evidente, llega la competición del resto de mortales, donde es Fernando Alonso el que aparece como la cabeza de todos.

Según las votaciones hechas por los jefes de equipo de todas las escuderías, el español ha sido el segundo mejor piloto de la temporada 2023. Algo que han designado los máximos dirigentes deportivos de Red Bull, Mercedes, Ferrari, etc. Y es que, es evidente que no hay ningún jefe de equipo que no suspire por tener un cerebro como el de Fernando en su box, un piloto tan capaz de llevar el coche al límite como de encontrar cada detalle para hacer que vaya lo más rápido posible.

Descalabro de Pérez y Russell, con dos sorpresas

En la clasificación, no solamente destaca la posición de Alonso como el mejor ‘del resto del mundo’, sino que también aparecen como desatacados negativos, George Russell y Checo Pérez, que han acabado noveno y décimo respectivamente, perdiendo muchos puestos respecto del 2022, donde fueron tercero y quinto. Un descalabro monumental que entronca con las agradables y sorprendentes apariciones de jóvenes estrellas como Alexander Albon (8º con un Williams) y del novato, Oscar Piastri (7º).

Así pues, un año, más Fernando Alonso ha demostrado por qué, a sus 42 años sigue siendo uno de los grandes candidatos al título mundial de la Fórmula 1.