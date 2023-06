Bombazo que hace añicos a Lewis Hamilton: reunión de Toto Wolff con su gran rival en la F1

Max Verstappen es el piloto sobre el que apuntan todas las cámaras cuando de apostar al ganador de una carrera se trata ya que la superioridad mostrada por Red Bull desde hace algunas temporadas atrás ha sido estrepitosa para el espectáculo.

La de 2021 fue la última campaña en la que se vivió una intensa batalla por conocer el nuevo campeón de la competición, la protagonizada entre Verstappen y Lewis Hamilton, pero esto ya forma parte del pasado ya que Mercedes está muy lejos de poder plantar cara a la marca británica.

No obstante, es otro el motivo que hoy une a estos dos pilotos ya que Toto Wolff ha realizado una confesión que ha resultado muy sorprendente por la gran rivalidad que mantienen Hamilton y Verstappen desde hace varias temporadas atrás, y no solo mirando al plano meramente deportivo: “Hablé con Jos y Huub Rothengatter (el gerente de Jos Verstappen durante su carrera en la F1( cuando vinieron a mi oficina en Brackley y eso debe haber sido cuando Max estaba en karting o al final de sus días de karting [en 2013] justo antes de la Fórmula 3. Luego volvimos a hablar cuando Max y Jos me visitaron en mi casa en Viena. Pasamos unas horas discutiendo su futuro. ¿Me arrepiento de haberme perdido a Max? Ciertamente”, comentó a ESPN.

Como se puede apreciar, una falta de entendimiento entre las partes privó a Wolff de cerrar la incorporación de Verstappen a Mercedes, algo que hubiera completado una dupla de pilotos en la marca británica que, durante su etapa hegemónica, podría haber brindado una disputa interna de principio a fin en la carrera por el título.

Por suerte para Hamilton, Verstappen no terminó ocupando un asiento en Mercedes, pero que Wolff tanteara la llegada del neerlandés ya supone de por sí una noticia chocante para el inglés, una noticia que llega en medio de las negociaciones entre Lewis y Toto para tratar de concretar un acuerdo que evite el adiós del heptacampeón al término de esta temporada.

Es más, comenta Crash que la idea de Mercedes es cerrar el “sí” definitivo de Lewis Hamilton esta misma semana y anunciar un nuevo contacto con el británico hasta 2025, algo que finiquitaría uno de los grandes culebrones del año.