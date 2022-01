Petición de Alonso a la FIA vital para que Alpine triunfe en 2022

El mundial de 2022 se prevé sumamente apasionante tras las nuevas reglas que la FIA planea introducir este año, pero los equipos tienen muchas dudas en lo referente a este apartado. Es cierto que restan dos meses para que Bahréin dé el pistoletazo de salida al nuevo desafío, pero Fernando Alonso no ha querido demorar más una petición que marcará el devenir de Alpine -así como del resto de equipos- esta temporada: el asturiano quiere que la gente conozca cuanto antes, y de forma totalmente explícita, en qué consisten esos nuevos cambios prometidos.

Tal y como ha informado Express en las últimas horas, “la nueva campaña marcará una revisión de las reglas y regulaciones en un intento por hacer que las carreras sean más competitivas, lo que aparentemente brinda nuevas esperanzas a los equipos tras del dominio de Red Bull y Mercedes el año pasado”. Eso sí, aunque los equipos de segunda línea como Ferrari, McLaren, Alpine o Aston Martin tengan aquí un motivo de optimismo para el nuevo campeonato, la FIA aún no ha hecho mella en este capítulo de novedades que, a priori, se introducirán para marcar un antes y después en la categoría y nivelar mucho más el rendimiento de los monoplazas.

El público aún no conoce a ciencia cierta dónde tendrá más impacto esto y por eso Alonso no ha querido perder el tiempo para pedir al máximo organismo el automovilismo que no demore más la salida a la luz de esta lista de modificaciones respecto a 2021.

Es cierto que la FIA ya ha dejado entrever restricciones en el límite de gasto de los equipos en la confección de su nuevo monoplaza que influyen directamente en los neumáticos y en la aerodinámica de estos, pero más allá de la reglamentación técnica no se conocen las novedades que tendrán presencia en el mundial de 2022 y que serán vitales para que estos equipos de segunda línea mencionados, especialmente Alpine, puedan concretar sus aspiraciones.

Precisamente la marca francesa, consciente de que pelear por el mundial será muy complicado, quiere abordar este capítulo de mejoras a tenor de las restricciones impuestas y, en base a ello, poder hacer un buen papel y lograr el triunfo particular de Alpine, el cual mira a finalizar el Mundial de Constructores en la tercera plaza y, en el ámbito de pilotos, a que Alonso u Ocon finalicen en la quinta posición. Eso sí, sin información no hay innovación, ¿a qué espera la FIA?