Carlos Sainz se gana los reflectores: Red Bull y Mercedes señalados por no ficharlo; Williams se ríe

Los traspasos en la Fórmula 1 tienen una particularidad que no sucede en otros deportes, cambiar de equipo e igual permanecer en otro hasta que se acabe la temporada. Ha ocurrido a inicios de los Gran Premios y pasó hace unas semanas cuando Carlos Sainz estampó su firma para ser nuevo piloto de Williams Racing. El español seguirá por lo que resta del 2024 en Ferrari, pero en 2025 se irá a la mítica escudería.

Alpine y Sauber/Audi estuvieron pendientes de los pasos de Sainz, pero al final no hubo nada concreto y terminó yéndose a Williams, cosa que no le gustó al expiloto Johnny Herbert. El ahora comisario de la máxima categoría mostró su indignación por Red Bull y Mercedes quienes ni contactaron al piloto de Ferrari para ofrecerle un contrato. Además, considera que es uno de los pilotos que tendría en su equipo si se daba el caso.

En una charla con ‘Poker Apps’, Johnny Herbert expresó su descontento, porque es consciente de las cualidades de Carlos Sainz que alcanza para un equipo de primera categoría. “Carlos Sainz es uno de los pilotos con más talento de la parrilla. Debería haber fichado por uno de los grandes equipos’’, dijo. No quiso restarle mérito a lo que hizo Williams, por eso, agregó que “fue un fichaje brillante’’.

James Vowles, tuvo más de un acercamiento con Carlos Sainz en lo que va de la temporada, entendió desde el primer momento al español y esto lo resaltó el mismo piloto. Su decisión de irse al histórico equipo fue netamente por una cuestión personal, ya que Sainz considera que quiere hacer y sacarle el máximo provecho en el siguiente año.

