Carlos Sainz y George Russell, de piedra con la revelación sobre el futuro equipo de Fernando Alonso

Con el contrato de Fernando Alonso finalizando al término de la presente temporada, el asturiano se ha convertido en uno de los grandes nombres del mercado de pilotos. Pese a haber mostrado continuamente su conformidad con el proyecto de Aston Martin, no parece cercano el momento en el que los de Silverstone den ese paso adelante que acerque a Fernando a su tercer Mundial de Fórmula 1. Es por este motivo que, el asturiano valorará las opciones de cara a 2025.

Ante esta situación, se ha abierto una puerta que podría parecer cerrada, la de Mercedes, donde, tras la salida de Lewis Hamilton, buscan un piloto capaz de liderar la escudería alemana. Y es ahí donde entra en juego Fernando Alonso, al que Pat Symonds, director técnico de la Fórmula 1 ve como el mejor candidato posible: ”Si estuviese buscando el mejor resultado posible para 2025 y para que me ayude con el coche de 2026. Fernando es el hombre.” Así lo afirmó Symonds en el podcast Beyond the grid.

Veteranía para acompañar a Russell

La realidad es que, teniendo a un piloto tan joven como George Russell lo ideal para Mercedes sería contar con un veterano capaz de liderar el proyecto quitando presión al inglés. Además, si hay un especialista en sacar lo mejor de cada monoplaza, ese es Alonso, cuya experiencia e inteligencia sobre el asfalto, convierten en una opción perfecta para lo que busca Mercedes, que no es otra cosa que mejorar para volver a ganar.

Por otro lado, el nombre de Carlos Sainz también está en las quinielas para relevar a Lewis Hamilton. La temporada del español es digna de matrícula de honor y es una de las mejores opciones en el mercado. Sin embargo, pese a que ofrece mayor longevidad que Alonso, Carlos no cuenta con esa capacidad para portar en el desarrollo del próximo monoplaza.

Así pues, incluso desde las altas esferas de la Fórmula 1 ven a Fernando Alonso como el mejor candidato para ocupar el puesto de Lewis Hamilton en Mercedes, donde deben encontrar cuanto antes al relevo perfecto para no acusar en exceso el adiós del legendario piloto inglés.