Colapinto llegó a Williams y ya es criticado; uno de los Schumacher le fue encima: la F1 se enciende

El Gran Premio de Monza ya es una realidad y los pilotos alistan todo lo necesario para marcar la diferencia en la parrilla de este domingo cuando las luces se enciendan. Tras un receso de verano movido en el que hubo más de una novedad, la última fue la de la incorporación de Franco Colapinto a la máxima categoría de la mano de Williams Racing. El nacido en Pilar cumplió su sueño luego de haber hecho mérito suficiente en la academia del equipo, exactamente en la Fórmula 2.

La repercusión que generó el sudamericano fue total, ya que pasaron 23 años por lo menos para que un argentino vuelva a la reina del automovilismo. Para una gran parte el ascenso del gaucho entusiasma, pero hay otra que no mostró su aprobación. Precisamente, Ralf Schumacher, hermano de Michael y tío de Mick, no estuvo de acuerdo con la decisión de Williams, tanto así que calificó de absurdo que Colapinto haya sido seleccionado para tal responsabilidad.

Buenas vibras y un ambiente sano se respira en la escudería de Williams luego del arribo de Colapinto, pero para Ralf Schumacher fue todo lo contrario. En una entrevista con la agencia de noticias ‘Sky Deutschland’, el expiloto de carreras comentó que “desde el punto de vista del rendimiento, es absurdo y no tiene sentido”.

El hermano de Michael Schumacher fue duro y contundente al referirse del novato que ya se ganó las cámaras producto de su carisma y buena energía. Para Ralf, por su parte, es una injusticia, ya que consideró que su sobrino Mick mereció estar en el asiento de Williams. “Hay que ser justos y admitir que a Mick le llevó demasiado tiempo en su segunda temporada con Haas encontrar su sitio”, dijo. Asimismo, afirma que le costó “entenderse con su compañero de equipo”.

