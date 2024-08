Charles Leclerc desestima a Carlos Sainz y contradice a Fernando Alonso: Ferrari desorientado con él

Las dos caras de Ferrari esta temporada están delimitadas. Luego de un rendimiento sólido en Zandvoort previo a unas decepcionantes pruebas de clasificación, la escudería italiana puede asomar como favorita el domingo en Monza.

Tras el GP de Países Bajos, Fernando Alonso afirmó que Ferrari sería "el equipo a batir" en el circuito italiano. Algo más recatado fue Carlos Sainz, quien también se mostró optimista. En cambio, Charles Leclerc, dio señales agoreras de cara al GP de Monza.



"No dejo que las dos últimas carreras cambien nuestras expectativas. Es en un momento difícil para el equipo. Sin embargo, para ganar, no creo que lo tengamos todavía", sentenció el nacido en Mónaco.

Históricamente, Monza es una pista en la que la escudería italiana siempre le sienta bien.

Leclerc viene de obtener un meritorio podio. Sainz, por su parte, remontó desde la décima hasta la quinta plaza, cambiando los ritmos.

El GP de Monza será el punto inicial para la irrupción de Franco Colapinto al volante de Williams. El argentino de 21 años llega como reemplazante de Logan Sargeant y permanecerá en la máxima categoría, al menos, hasta el final de la temporada.

Desde 2001 que Argentina no tenía un piloto en F1: el último fue Gastón Mazzacane, quién corrió para Minardi

Welcome to the paddock, Franco! 🇦🇷👋



Walking in for the first time as an F1 driver just hits different ✨#F1 #ItalianGP pic.twitter.com/FaZzPtNydU