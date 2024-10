Colapinto y Toto Wolff dejan los rumores de Verstappen y Russell: Mercedes y Red Bull firman la paz

A ningún piloto le gusta que jueguen con su futuro el futuro de quienes lo acompañarán a lo largo de las temporadas. En este sentido, han sido tantos los rumores sobre el posible cambio de equipo, tanto de George Russell como de Max Verstappen, que se ha convertido en algo insostenible, hasta para Red Bull y Mercedes, que, con el paso del tiempo parecen haber llegado a una entente sobre dejar de tantear a los pilotos ajenos.

Tan es así, que el propio Toto Wolff ha confirmado que ya no seguirán con el juego de fichar a Max Verstappen, el cual, podría haber generado cierta molestia dentro del box de Mercedes: “Estamos quietos. Creo que lo he dicho antes y por parte de Max, tiene una opinión similar. Tienes que centrarte y confiar en tus pilotos o tu equipo. Es como ligar mientras intentas hacer que tu relación actual funcione. Eso no sale bien”. Así confirmó, en palabras recogidas por Motorsport.com, Toto Wolff el desistimiento, por parte de Mercedes, de fichar a Max Verstappen.

Por su parte, en Red Bull, nunca se quedaron de brazos cruzados ante el interés por parte de Toto Wolff, en la figura de Max Verstappen. De modo que los de las bebidas energéticas respondieron tanteando a George Russell. Hecho que, Helmut Marko, mediante, el ejemplo de Franco Colapinto, también ha dejado atrás: “Lo vemos con Colapinto. Ahora vamos a ver qué podemos hacer con nuestros pilotos júniors o incluso Yuki Tsunoda.” Así confirmó Helmut Marko, que Red Bull apostaría por el talento de la casa, en palabras que recoge Formel1.de.

Pese a los coqueteos, sin cambios en Red Bull y Mercedes

En este sentido, pese a que no han sido pocos los juegos entre ambas escuderías a la hora de tantear los pilotos ajenos. Finalmente, todo parece que va a quedar en nada. Y es que, mientras que Toto Wolff ha admitido que debe confiar en los que tiene en su equipo, en Red Bull están dispuestos a seguir el ejemplo de Williams con Colapinto y confiarán en sus jóvenes talentos para definir el que será el futuro compañero de Max Verstappen.