Con el despido de Ricciardo, Red Bull avisa a Pérez: sin puntos, Verstappen tendrá nuevo compañero

Nueva temporada y nuevo año para olvidar por parte de Sergio Checo Pérez. El piloto mexicano está volviendo a cuajar un año muy lejano a las expectativas puestas en él. Y es que, a diferencia de Max Verstappen que es capaz de sacar lo mejor de su monoplaza en cada una de las carreras en las que participa, Pérez ha demostrado que no está ni cerca del neerlandés, ocupando una decepcionante octava posición en el Mundial de F1.

Tan malo está siendo el desempeño del tapatío, que por culpa de su pobre puntaje en este campeonato, la escudería Red Bull, no solamente perderá el Mundial de Constructores contra McLaren, sino que apunta a quedar también por detrás de Ferrari y si las cosas no cambian, tal vez, de Mercedes. Todo un drama que no se pueden permitir en el equipo de las bebidas energéticas, donde solamente les sirve el éxito.

Sobre esta situación, ha hablado David Coulthard, que ha asegurado que, si Checo no quiere correr el mismo destino que Daniel Ricciardo, debe comenzar a puntuar bien: “Si Sergio Pérez no consigue buenos puntos durante el resto del año, le espera el mismo destino que a Daniel Ricciardo”. Así de contundente fue el ex piloto británico en palabras a Canal 4.

Sin miramientos con Ricciardo… y menos con Pérez

Y es que, si algo han demostrado en Red Bull a lo largo de los años, es que son un equipo absolutamente despiadado con los fracasos. Y es que, si fueron capaces de echar a un piloto tan querido dentro de la estructura Red Bull, como lo es Daniel Ricciardo, todavía tendrán menos con un Checo Pérez que no tiene nada que ver con la escudería y que, a lo largo de los últimos años ha supuesto más dolores de cabeza que otra cosa.

Así pues, la única opción que le queda al mexicano es la de mejorar su rendimiento y tener un ritmo que le permita comenzar a sumar puntos como debe hacerlo un Red Bull. Y es que, con el segundo o tercer mejor coche, no puntuar bien de forma regular es una anomalía que ninguna escudería se debería permitir.