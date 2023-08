Decepción en Mercedes con el fichaje de la alternativa a Hamilton: Carlos Sainz lamenta la decisión

No hay dos días tranquilos en Ferrari, cuando no es por una crisis es por otra. Sin embargo, les ha llegado una muy buena noticia en un momento especialmente complicado. Los de Maranello se encuentran condenados a la eterna lucha por el podio después de haber sido el segundo y en ocasiones el mejor equipo la temporada pasada, algo que ya no es así tras el ascenso de Mercedes, Aston Martin y McLaren. En este sentido, los resultados no son los mejores, provocando que Ferrari sea, en estos momentos, el cuarto equipo en la clasificación.

Pese a ello y a las dudas que podría ocasionar en sus pilotos, la gran estrella de los de Maranello, Charles Leclerc, que marcha quinto en esta edición del Mundial de F1, tiene muy claro su futuro, del que ha hablado en una entrevista a Motorsport.com: “No estamos contentos con la situación en la que nos encontramos hoy. No obstante, me encanta Ferrari. Me siento como en casa y no puedo decir mucho más. Siento un gran amor por Ferrari, más que cualquier cosa. Así que, si hay alguna pequeña oportunidad de que suceda, no tendré ninguna duda en presionar para quedarme aquí”.

Con sus palabras, Charles Leclerc rompe definitivamente todos aquellos rumores que lo situaron en la órbita de Mercedes para ser el compañero o sustituto de Lewis Hamilton, una idea que gustaba en el equipo alemán, pero que no entusiasma a un Leclerc que prefiere seguir vinculado a la escudería que apostó por él desde el primer momento.

Por otro lado, Carlos Sainz ve como su bestia negra dentro de Ferrari seguirá unos años más, algo que seguro no le gustará al español, que sabe que, en cuanto a talento puro, es inferior al monegasco, que además de ello, también cuenta con el apoyo de su equipo, especialmente de su jefe de equipo, Frédéric Vasseur, que en caso de duda siempre barrerá en favor de su piloto ahijado.

Así pues, todo apunta a que no habrá movimientos en el asiento principal de Ferrari, donde Charles Leclerc espera mantenerse por muchos años, algo que seguro encanta a la escudería, que tendría muy complicado a la hora de encontrar un sustituto a la altura.