Su fichaje será un bombazo en España: Fernando Alonso y Carlos Sainz esperan al tercero en 2024

España está viviendo un sueño con la Fórmula 1, Fernando Alonso y Carlos Sainz están sentados en dos de los mejores asientos de la parrilla y cuentan con opciones reales de podio con cierta regularidad. En este sentido, si no fuera poco con que un 10% de los pilotos sean españoles, ahora podríamos estar ante un nuevo sueño nacional, contar con un 15% con Alex Palou formando parte de dicha parrilla.

El piloto español ha anunciado que no firmará con McLaren para la temporada de IndiyCar de 2024, dejando así la opción totalmente abierta a cualquier posible interés por parte del gran circo. En este sentido, McLaren le ofrecía la posibilidad de ser o bien, el tercer piloto del equipo, o de sentarse al volante en contadas sesiones de entrenamientos libres, algo que no acabó de entusiasmar a un Palou que aspira a ser piloto de Fórmula 1 de pleno derecho.

El equipo de McLaren tiene muy claro su futuro, especialmente contando con dos talentazos jóvenes como lo son Lando Norris y Oscar Piastri. En este sentido, lo más normal es que Palou haya optado por depositar sus esperanzas en otro lugar que le de mayores garantías que la escudería británica.

Hasta el momento, no hay nada en claro y todo son elucubraciones. Sin embargo, las posibilidades existen y están ahí. Como cuenta Car and Driver, en 2024, Williams, Alfa Romeo y Haas podrían ofrecerle un asiento a Palou. De este modo, el español, que no está atado a ningún equipo, podría decidir libremente su futuro y quizá ser el tercer español en formar parte de la actual parrilla de Fórmula 1.

El talento de Palou debe estar fuera de cualquier duda. Ha sido campeón de la IndyCar y tiene claro que tiene capacidad de sobra como para subirse y hacerlo bien en un Fórmula 1.

Así pues, el sueño, pese a ser complicado sigue vivo. Alex Palou, lejos de cerrar su sueño de llegar a la Fórmula 1 ha decidido apostar por él mismo y ha dejado de lado a McLaren, equipo que prometía con dejarlo con la miel en los labios, pues parece imposible que tanto Norris como Piastri abandonen el equipo en un futuro cercano.