Durísima acusación a Ferrari que deja fuera a Leclerc y Carlos Sainz, pero involucra a Alonso

Aparentemente durante la estancia de Felipe Massa y Fernando Alonso reinó la armonía entre ambos pilotos, pero ya el brasileño se encargó de desmenuzar tal perspectiva aludiendo un mayor grado de favoritismo hacia el español por parte de la escudería.

Y atención, no ha tardado mucho el ilustre brasileño, quien se retiró oficialmente de la Fórmula 1 en 2017, en volver a criticar duramente el comportamiento de Ferrari durante su estancia en el equipo de Maranello con unas durísimas declaraciones que, como es evidente, también salpican al bicampeón ovetense, aunque esta vez de una forma más secundaria: “Llegamos a mitad de temporada y Fernando dijo que ya no quería ir al simulador porque esto no sirve de nada. De repente vamos a Singapur y él gana la carrera. Después, Montezemolo, que era nuestro presidente, dijo que era increíble ver a Fernando, lo mucho que trabaja con el equipo, cada semana en la fábrica en el simulador. Esto es algo que te destruye mentalmente”, dijo Massa en Car & Driver.

Hagamos hincapié en que, a pesar de ser un piloto muy aclamado durante sus años en la categoría, Massa nunca logró ganar un título mundial y sus mayores méritos en este ámbito fueron una segunda posición lograda en 2008, con Alonso como compañero y con Lewis Hamilton como gran triunfador, y un tercer puesto obtenido cuando, con Michael Schumacher como aliado en Ferrari (el alemán finalizó segundo), fue el español el que se alzó con la corona en 2006.

Además, esta dura acusación de Massa volviendo a dejar patente el trato de favor recibido por Alonso, algo de ni mucho menos culpa al asturiano, llega en el peor momento para Ferrari ya que la escudería roja viene sumergida en una dinámica ascendente en cuanto a sensaciones y resultados gracias a la labor de Charles Leclerc y Carlos Sainz: eso sí, los problemas parecen ser inherentes al equipo en cualquier época del año.