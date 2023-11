Fernando Alonso da un notición a España, anuncia lo esperado y deja temblando a Verstappen

El número 33 no es un número cualquiera si hablamos de Fernando Alonso ya que este coincidiría con la próxima victoria en la Fórmula 1 del experimentado piloto asturiano.

Muchos presagiaban, tras un inicio realmente esperanzador de Aston Martin, que Alonso no tardaría en exceso en lograr tal objetivo, pero los problemas comenzaron a ser patentes en la escudería dirigida por Mike Krack y, al mismo tiempo, el Red Bull de Max Verstappen empezó a mejorar su prestación sobre el asalto en un tiempo milagroso, tanto que el neerlandés logró, tras su victoria en el Gran Premio de Brasil celebrado el pasado domingo, el récord de triunfos en una sola campaña con 17 en su casillero particular, una marca que todavía puede aumentar habiendo dos carreras por delante.

En tal caso, Alonso también fue uno de los pilotos más satisfechos tras la finalización de dicha carrera en Interlagos ya que el asturiano subió al podio más de tres meses después de hacerlo por última vez y esto ha desencadenado unas declaraciones que suponen un motivo de mucha alegría que Fernando ha dejado muy claro su plan de futuro en la Fórmula 1: “Me encantaría conseguir mi victoria 33. Se ha hablado mucho de ello en las redes sociales, 33 es un número que veo en todas partes, y me encantaría tenerlo. Me siento fresco, me siento rápido y estoy disfrutando del viaje con Aston Martin. Me siento motivado. Aún no es el momento de retirarse. Ha sido una grata sorpresa, no podemos mentir. Teníamos algunas esperanzas, como digo, con la incorporación de gente nueva al equipo. Parecían saber lo que hacían, pero esta era una visión a largo plazo”, comentó a DAZN.

Recordamos que, aunque las expectativas en este tramo final del curso no invitaban al optimismo por la dinámica tan negativa encadenada por Alonso y Stroll en Aston Martin, el tercer puesto logrado en Brasil podría ser el punto de inflexión, ya no solo para soñar con una victoria in-extremis en el presente mundial, sino para comenzar el 2024 con la 33 entre ceja y ceja en el caso de que no pueda darse en Las Vegas o Abu Dhabi.