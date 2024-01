Durísimo golpe en el mentón de Fernando Alonso a Max Verstappen y Lewis Hamilton antes del mundial

Hace no muchos días atrás hicimos eco en Don Balón de unas declaraciones realizadas por Andrea Stella, actual jefe de equipo de McLaren, en las que incluía a Lando Norris en el elenco de candidatos a ganar el próximo mundial de Fórmula 1, pero el italiano es nuevamente protagonista hoy por unas palabras que no tienen incidencia directa con la escudería británica, sino con Fernando Alonso.

No olvidemos que el piloto español de 42 años y Stella trabajaron de la mano durante su etapa en común en Ferrari, un proyecto que no terminó siendo todo lo gratificante que Alonso esperaba cuando decidió abandonar McLaren, precisamente.

Eso sí, habiendo transcurrido ya muchos años desde esa aventura tan decepcionante y acercándonos al nuevo campeonato, Stella ha querido ensalzar las virtudes de Alonso, unas palabras que no gustarán en absoluto a Max Verstappen y Lewis Hamilton: “Cuando hablamos de ser el más completo, definitivamente pienso en Alonso. Básicamente, Fernando no tiene debilidades. Creo que esto lo hace único. No es el mejor en muchas cosas, pero es muy fuerte en todas”, afirmó el dirigente italiano en el rotativo MARCA.

No sobra mencionar que Verstappen, a pesar de no ser el piloto con más cualidades sobre la parrilla, al menos para Stella, sí que presume de ser el principal candidato a ganar el próximo campeonato y el gran rival a batir dentro de la parrilla, pero ni habiendo superado ya a Alonso en títulos ha recibido unas palabras de toda una institución en la Fórmula 1 como es el mandatario de McLaren.

Esto, como es evidente, ya no solo supone que Hamilton y Verstappen hayan quedado en segundo plano con Fernando Alonso como protagonista, sino que el piloto de Aston Martin vaya a encarar la que podría ser su última campaña en la F1 con un chute de autoestima prodigioso.