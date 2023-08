El Aston Martin de Fernando Alonso ya es el ejemplo a seguir: ‘palos’ a Alpine por falta de ambición

Cyril Abiteboul ha mostrado su claro descontento con la etapa que está atravesando Alpine en los últimos años. Alejado de la pelea por victorias y cada vez más lejos de los primeros puestos de la clasificación, tanto de pilotos como de equipos.

El ingeniero y director gerente de Renault entre 2016 y 2021, cree que el equipo del que él formó parte durante varios años necesita mentalidad ganadora para poder recuperar el nivel que tenía varias temporadas atrás. Sin eso, será imposible que el trabajo que se hace en la fábrica de Enstone sirva para volver a luchar por victorias o podios.

"Dentro de una organización, creo que lo que se necesita en un nivel muy alto es el deseo de alguien de ganar a toda costa. Red Bull tenía eso con Mateschitz y obviamente, ese legado continúa. Stroll lo tiene y lo lleva a Aston Martin. Ferrari lo tenía y lo sigue teniendo", ha dicho Abiteboul en declaraciones recogidas por ‘Motorsport Francia’.

"Mercedes ha sido capaz, a pesar de su entorno corporativo, de construir una estructura que ofrece eso a la dirección. Así que creo que es lo que hace falta. No se trata de enfrentar a los fabricantes de coches con los que no lo son. Se trata de que alguien pueda decir que queremos ganar cueste lo que cueste y eso es lo que falta para triunfar. Alguien que diga que les dará lo que necesiten y los protegerá", ha comentado Abiteboul. El francés ha continuado elogiando el trabajo de la escudería alemana: "No hay que subestimar el vínculo que existe entre el equipo de Fórmula 1 de Mercedes y la empresa en sí. Lo bueno es que han establecido un marco que funciona y es estable, así que pueden centrarse en lo que tienen que hacer, que es ganar carreras. Alguien tiene que proporcionar esa red de seguridad para el equipo".

El ejemplo a seguir de Aston Martin

Un deseo de conseguir victorias que Lawrence Stroll ha demostrado con una gran inversión tanto en equipo e infraestructuras, como con el fichaje de Fernando Alonso. El asturiano detectó las dudas sobre su renovación en el equipo francés y decidió ocupar el asiento que había dejado libre Vettel. Una decisión que ha permitido al español volver a subirse al podio y tener un coche con el que competir en la zona alta de las carreras de Formula 1.