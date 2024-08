El aviso de McLaren a Red Bull es serio: en 2025, Fernando Alonso puede volver a luchar por la 33

No está siendo el mejor año para Aston Martin. La escudería de Silverstone está siendo incapaz de formular un coche que sea capaz de resultar competitivo de forma regular. Y es que, lejos de poder soñar con podios, el actual objetivo de Fernando Alonso y Lance Stroll ha pasado a ser el de puntuar en cada carrera. Un objetivo de mínimos que no satisface a la escudería británica que ha hecho una inversión para estar arriba, no en la zona media baja de la clasificación.

Sin embargo, el resto de competidores como McLaren o Red Bull, no se fían nada de lo que pueda hacer Aston Martin en un año. Y es que, con el gran equipo de ingenieros que ha ido formando Lawrence Stroll, junto a la tremenda inversión hecha a nivel de infraestructura, el cielo es el límite para los ingleses.

Tan es así, que el jefe del equipo McLaren, Zak Brown, tiene claro que en 2025 todos los equipos de arriba pueden dar un salto extraordinario a nivel de rendimiento, incluido Aston Martin: “2025 puede ser un año épico. Será una evolución de los cuatro equipos que estamos luchando por el campeonato. Podemos ver cuán rápido cambian las cosas, con Aston Martin cayendo atrás, pero podrían volver a remontar”. Así lo aseguró Brown a Racing News 365.

Los de papaya, el ejemplo a seguir para Aston Martin

Si bien es cierto que ahora mismo, McLaren cuenta con,presumiblemente, el mejor monoplaza de toda la parrilla. La realidad es que el equipo de Woking empezó la pasada temporada como un equipo de la zona media que no tenía que aspirar a ganar carreras. Sin embargo, con un año de evolución y desarrollo, los de papaya han sido capaces de llevar a Norris y Piastri a competir frente a frente con los Red Bull e incluso, superarlos.

Así pues, con las palabras de Zak Brown, ni Fernando Alonso ni nadie en Aston Martin debe perder la esperanza. Y es que, 2025 puede ser el año en el que el piloto asturiano vuelva a luchar por victorias y por alcanzar esa ansiada victoria 33.