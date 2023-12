Es más importante que Verstappen en Red Bull y pudo hacer campeón a Carlos Sainz: ¿adiós en 2024?

Si Red Bull es el equipo dominante de la actualidad en la Fórmula 1 es, en gran parte, por culpa de Adrian Newey, el mayor genio de la historia en cuanto al diseño de monoplazas y al conocimiento sobre la aerodinámica. En este sentido, sin su genio detrás de bastidores, sería imposible ver a Max Verstappen dominar como lo ha hecho en F1.

Sin embargo, todo lo bueno tiene un final y, con contrato hasta 2024, el futuro de Adrian Newey está más en el aire que nunca. Especialmente, después de sus palabras en el podcast Formula for success donde afirmó que Ferrari lo llegó a tentar en varias ocasiones: “Ferrari es una marca mágica que fascina a todo el mundo y cuando surge la oportunidad de cambiar, creo que todo el mundo se siente tentado. A mí se me han acercado tres veces y he estado muy cerca de hacer el cambio”. Un cambio, que de haberse dado, podría haber cambiado por completo la historia de Carlos Sainz y su suerte para ser Campeón del Mundo. Pues con Newey, el monoplaza de Ferrari seguro hubiera sido infinitamente más competitivo.

Con sus palabras, Newey, pese a no decir en ningún momento que abandonará Red Bull, sí que deja entrever que su vinculación con el equipo austríaco puede llegar a tener ciertas fisuras. En este sentido, dichas fisuras podría ser una posible retirada, pues tras 17 años en el Gran Circo, el genio de la aerodinámica podría acabar diciendo basta.

En Red Bull rezan por su continuidad

La realidad es que todo Red Bull gira en torno de las ideas de Newey, el ingeniero inglés es el máximo responsable de que los de las bebidas energéticas sean el monoplaza más rápido del campeonato, de modo que, en caso de salir de Red Bull, podría haber un caos mayor que si fuera el mismo Verstappen el que se fuera.

Sin embargo, desde la escudería austríaca, Christian Horner permanece tranquilo con el futuro de Adrian Newey, al que todavía ven con futuro dentro del equipo, algo que no ha confirmado el legendario ingeniero todavía.