Fernando Alonso conoce a su otro compañero para 2022: Alpine lo revela

Todavía restan tres carreras para que el presente campeonato de la Fórmula 1 eche el cierre y son muchas las incógnitas que aún quedan por despejarse. No obstante, aunque la batalla entre Verstappen y Hamilton está muy candente, Alpine ha querido protagonizar una de las noticias de este tramo final de campeonato: la escudería azulada ha oficializado a Oscar Piastri como piloto reserva del equipo en 2022.

El australiano, quien actualmente forma parte de la Academia Alpine, compartirá box con Fernando Alonso y Esteban Ocón conforme finalice el presente Mundial y, además, el campeonato que el oceánico está disputando en la categoría de plata, la Fórmula 2, donde marcha líder de la clasificación general aventajando en 36 puntos a su más inmediato perseguidor, Guan Yu Zhou. Precisamente el piloto chino se ha convertido en otro de los protagonistas de la semana ya que hace escasos días fue anunciado como compañero de Valtteri Bottas en Alfa Romeo a partir del próximo año.

En lo que concierne a Alpine, tras ratificar hace ya algunos meses la continuidad de Fernando Alonso una temporada más a partir de la presente y la renovación de Ocón hasta 2024, solamente quedaba por conocer el piloto que les acompañará durante el próximo desafío como plan B tras la salida de Daniiel Kvyat, una duda que Laurent Rossi, CEO de la escudería, ha zanjado de forma sorprendente ya que normalmente este puesto suele ocuparlo un piloto con más experiencia: “El talento natural de Oscar es evidente, estamos muy orgullosos de tenerlo como parte de nuestro equipo y como nuestro reserva a partir del próximo año. No solo tiene las habilidades en la pista, como se demostró en los últimos años en las categorías júnior, sino también la madurez y la compostura que lo hacen realmente destacar del resto”, ha manifestado el mandamás en palabras recogidas por Crash.

No obstante, el gerente no es el único que se ha mostrado entusiasmado con la llegada del australiano ya que el propio protagonista también ha evidenciado su alegría y, dado que aún tiene 20 años, se ha atrevido incluso a desvelar su plan de futuro: “El papel de piloto de reserva es el siguiente paso hacia mi objetivo de tener un asiento de carrera en 2023, lo cual es muy emocionante. Me he probado a mí mismo en las categorías juveniles durante los últimos años y siento que estoy listo para la F1 ahora”.

En este sentido, todo hace indicar que, si Fernando Alonso no renueva su compromiso más allá de 2023, Piastri podría tener la oportunidad soñada conforme el asturiano se eche a un lado: cambios importantes en Alpine.