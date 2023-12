Fernando Alonso da el aviso sobre su retirada y Aston Martin queda atónito: se le “agota la batería”

Tras una fantástica temporada 2023, Fernando Alonso y Aston Martin están más que listos para volver a la carga para lograr un 2024 todavía mejor donde llegue la tan esperada victoria número 33 de la carrera del español e incluso se pueda luchar por el merecido tercer mundial de la trayectoria del piloto asturiano. Sin embargo, pese a llegar a la nueva temporada con mucha fuerza, Alonso ha dejado las primeras dudas sobre una posible retirada y cuáles serían los motivos que anticiparían su final en Fórmula 1.

El calendario y la acumulación de carreras, el gran escollo

Con 42 años, Fernando Alonso sigue estando a un nivel de pilotaje fuera de lo común. El español ha sido capaz de juntar un talento único en la historia de este deporte con la experiencia de haber competido en más de 380 carreras a lo largo de su carrera en el gran circo. Sin embargo, con el paso de los años, Fernando va notando como el esfuerzo pasa factura, algo que se ha acrecentado con el cada vez más largo calendario de la F1, algo que no gusta nada al tricampeón del mundo: “Puede ser que con el calendario y con la exigente agenda que tengo un día sienta que es el momento. El año que viene con un calendario de 24 carreras veremos cómo nos sentimos. He visto que Las Vegas es un triplete. Son tres carreras juntas. Ese tipo de cosas me agotarán la batería”. Afirmó Alonso en unas declaraciones recogidas por Motorsport.com

Y es que competir semana tas semana viajando alrededor del mundo sin descansar es de lo más agotador, tanto física como mentalmente, hecho que pudiera acabar propiciando la retirada del español, que no espera que su velocidad baje con el tiempo: “No creo que llegue ese momento. En cuanto a sentirme lento, tengo una confianza extrema en mi rendimiento”. La realidad es que la leyenda asturiana llega a la temporada 2024 sin ningún signo de la edad, más allá de ser como el vino, cuantos más años, de mejor calidad. Y es que para Alonso, cuantas más carreras, más rápido y mejor parece.