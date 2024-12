Fernando Alonso pierde terreno en la Fórmula 1, bajón salarial y adiós al podio de los pilotos mejor pagados

La Fórmula 1 ha concluido su temporada 2024, y con ella, la revista Forbes ha revelado los sueldos de los 20 pilotos que componen el Gran Circo. En esta actualización, un dato relevante ha llamado la atención: Fernando Alonso ha perdido terreno en cuanto a su salario, cayendo del podio de los pilotos mejor pagados.

El asturiano ahora ocupa la cuarta posición, detrás de Max Verstappen, Lewis Hamilton y Lando Norris, quien ha experimentado un gran ascenso gracias a un bonus significativo por su actuación en McLaren.

Fernando Alonso, quien durante años se había mantenido entre los tres pilotos mejor remunerados, ha visto cómo su sueldo de 26,2 millones de euros lo coloca en el cuarto lugar. Aunque sigue siendo uno de los pilotos más destacados, su salario se ha reducido considerablemente en comparación con 2023.

Forbes have confirmed the top earning F1 drivers for the 2024 season and the numbers look like a typo 🤯



Lando Norris' bonus from McLaren was almost DOUBLE his salary... 😱 pic.twitter.com/PoquMVkFbg