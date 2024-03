Ferrari, de piedra con la revelación de Leclerc: Lewis Hamilton contra las cuerdas por Carlos Sainz

Desde que en 2021 Ferrari decidió fichar a Carlos Sainz, la evolución del equipo de Maranello no ha hecho, sino ser constante y positiva, año tras año. Con el español, la escudería italiana dio un importante cambio respecto de su elección de pilotos, dejando de lado los nombres mediáticos para fichar con cabeza, lo cual permitió que entre Carlos y Leclerc formaran una pareja envidiable en la parrilla. Hecho que ha confirmado el monegasco.

En sus palabras recogidas por Motorsport, Leclerc aseguró que pilotar con Sainz en el box de al lado es la mejor forma de mejorar como piloto: “Llegamos a una carrera y Carlos será mejor y entonces yo tendré que empujar más y en la siguiente yo seré mejor y así mejoramos los dos. Es muy emocionante tener un compañero de equipo tan rápido”. Unas palabras que ponen de relieve que la decisión de cambiar a Sainz por Hamilton, puede haber sido un grave error.

Si bien es cierto que a lo largo de la historia, pocos han sido capaces de ser tan rápidos como Lewis Hamilton, la realidad es que, para que el británico saque su ya legendario Hammer Time, debe estar en las condiciones óptimas. Si no, su frágil ánimo suele pasar factura al inglés, que a diferencia de Carlos, no destaca por sobreponerse con facilidad cuando el coche no responde.

Además, hay algo insustituible entre Carlos Sainz y Charles Leclerc y eso es la gran química de equipo que han forjado entre ambos. El hecho de ser de edades parecidas y haber encajado en su forma de entender la competición ha hecho que los conflictos dentro del equipo sean mínimos. Por su parte, Hamilton ha demostrado que cuando su rival es fuerte y lucha por el mundial, su actitud cambia. Que se lo pregunten a Fernando Alonso.

Así pues, las declaraciones de Charles Leclerc deberían poner en alerta a Ferrari, que con el fichaje de Hamilton, se ha asegurado ser la escudería más mediática del todas. Pero lo han hecho a cambio de sacrificar la mejor pareja de pilotos de toda la parrilla y arriesgándose a que Leclerc acabe harto de su compañero inglés, que poco tiene que ver con Carlos Sainz.