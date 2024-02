Ganó el mundial de F1 tras Hamilton y habla para iluminar a Alonso: nueva escudería en 2025

Siguen los dimes y diretes en la Fórmula 1 tras el anuncio de Ferrari sobre la incorporación de Lewis Hamilton en 2025 ya que, por un lado, en Mercedes quedará vacante un asiento, y, además, Carlos Sainz abandonará la marca de Maranello tras la disputa del próximo campeonato, algo que también abrirá distintas opciones de futuro para el madrileño.

Eso sí, hoy nos queremos centrar en Don Balón, a raíz de unas palabras emitidas por Jenson Button, uno de los pilotos más ilustres de la categoría en el presente siglo, en la situación que se vive en Mercedes.

A la salida de Hamilton para poner rumbo a Ferrari se sumó Toto Wolff ofreciendo su candidatura la presidencia de la Fórmula 1, algo que no parece que pueda prosperar a corto plazo y hoy Button ha querido brindar aún más protagonismo a la escudería británica trasladando su mejor opción para ocupar el vacío que dejará el siete veces campeón del mundo: “Puede que tenga un pequeño accidente con mi ex compañero de equipo, pero me encantaría ver a Fernando Alonso. Ahora tiene 42 años, pero el hambre está ahí. Y si el hambre está ahí, la aptitud está ahí. Conduce todos los días en un kart o en algún tipo de coche de carreras. Si él está allí, creo que sería una asociación genial. Creo que aprenderían bastante bien unos de otros y trabajarían bien juntos”, dijo a Sky F1.

No olvidemos que Button, amén de ser compatriota de Hamilton y excompañero del inglés, consiguió ganar su primer y único título en la Fórmula 1 un año después de que Lewis estrenara su casillero personal cuando formaba parte de McLaren.

Desde entonces, la carrera de Button sufrió un desvanecimiento manifiesto hasta que decidió anunciar su retirada en 2016, aunque Jenson se ha mantenido estrechamente vinculado a esta disciplina durante todos estos años.

Ahora, en los prolegómenos de un mundial que tiene ya puestos muchos alicientes sobre la mesa, no ha dudado en dar su veredicto con Fernando Alonso como potencial sustituto de Hamilton en Mercedes, una opción que Toto Wolff tendrá muy presente a la hora de elegir el compañero de George Russell a partir de 2025.