Hamilton sopesa su despedida de Mercedes y una escudería se ilusiona con el anuncio, sería histórico

Lewis Hamilton acaba contrato con Mercedes en 2023, es decir, esta misma temporada y Toto Wolff lleva ya tiempo resignándose a perder a su pupilo. Aunque el director ha dejado claro que confía plenamente en el heptacampeón del mundo, las decepciones que se están sucediendo en el equipo por culpa del bajo rendimiento del W14 (una dinámica gestada la temporada pasada) han diluido el interés de Lewis de seguir vinculado a la escudería.

Para más inri, si ya su salida de Mercedes supondría de por sí una noticia muy importante en su carrera, también lo sería su próximo destino: Ferrari.

La escudería de Maranello también lleva tiempo contemplando un cambio importante en la composición de su plantilla y, aunque no de forma insistente, las altas esferas de la marca roja han puesto su mirada en Lewis Hamilton a sabiendas de que Mercedes cada está más lejos de poder retener al piloto.

No obstante, cabe señalar que esta vez ha sido Eddie Jordan, un hombre muy respetado en el paddock y exjefe de su propia marca, el que ha alentado al inglés a protagonizar el que sería el gran bombazo de la próxima temporada en la composición de la parrilla: "La Fórmula 1 necesita a Lewis Hamilton en un Ferrari y Ferrari necesita a Lewis Hamilton. Debería buscar ir a otro equipo ganador del campeonato, pero el drama es quién se va a hacer a un lado. Por el momento, no hay contrato firmado y Toto Wolff dijo que si fuera Hamilton consideraría irse. El Mercedes no es lo suficientemente bueno para él", ha recogido PlanetF1.

Es necesario recalcar que el británico logró una meritoria segunda posición en Australia que podría invitar al optimismo, pero es consciente de que en líneas generales el rendimiento del W14 no le permitirá pelear por el Mundial dada la enorme superioridad mostrada por Red Bull.

Eso sí, todavía restan muchos meses de temporada y la situación interna tanto de Mercedes como de Ferrari podría sufrir nuevos virajes que pongan patas arriba este culebrón y la posibilidad de que Lewis llegue a Maranello en 2024 dará que hablar durante todo el año.