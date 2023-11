Hamilton y Fernando Alonso no se callan tras Las Vegas y parten en dos la F1 antes de Abu Dhabi

El peculiar Gran Premio de Las Vegas sigue dando que hablar tras más de un día después de la finalización la carrera ya que muchos pilotos no terminaron nada satisfechos con su resultado y, sobre todo, con que pruebas de este tipo se incluyan en el campeonato.

Aquí es donde Fernando Alonso y Lewis Hamilton, entre otros, han querido expresar diferentes perspectivas sobre la inclusión de un trazado urbano como el de Las Vegas que tantos problemas causó a los pilotos durante el transcurso de la carrera, una carrera que, por enésima vez en 2023, volvió a tener a Max Verstappen como gran triunfador de la velada.

En tal caso, los más veteranos no han querido callarse la boca con la vista puesta en el último compromiso del mundial, el cual se celebrará en Abu Dhabi el próximo 26 de noviembre, y ambos han mostrado una versión bien diferenciada sobre Las Vegas.

Por un lado, el piloto de Aston Martin, quien se las prometía muy felices tras la celebración de los entrenamientos libres, terminó la carrera en una decepcionante novena posición que rompió todos los pronósticos realizados por Alonso, quien asimismo no dudó en atacar a la FIA por apostar por este circuito en la composición del campeonato: “Tenemos que encontrar un equilibrio porque no es muy divertido pilotar en este tipo de circuitos. 360 km/h, sin agarre, sin visibilidad, con tantos rebotes. Terrible. Sé que el espectáculo desde fuera se ve bien, pero estos coches no están hechos para tomar curvas a 80 km/h. Están diseñados para Barcelona, Silverstone, para maximizar el potencial de un coche de Fórmula 1”, dijo en el portal Gran Prix.

A colación de esto, la respuesta de Lewis Hamilton, quien finalizó la carrera en séptima posición, tampoco dejó indiferente a nadie, pero a diferencia de Alonso el inglés sí que apoyó la decisión de incluir Las Vegas en el calendario por mucho que algunos pilotos hayan rengado de este trazado: “Estoy muy feliz, tuve una carrera positiva. Estoy agradecido de que la carrera haya sido tan buena, hubo tantos adelantamientos, como en Bakú, ¡pero mejor! No esperaba que la pista fuera tan buena. Hubo muchas oportunidades de adelantamiento. Creo que para todos aquellos que fueron tan negativos sobre el fin de semana, diciendo que todo se trataba del espectáculo, bla, bla, bla, creo que Las Vegas les demostró que estaban equivocados", comentó en Sky Sports.