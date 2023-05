Increíble esto de Aston Martin: Fernando Alonso y Verstappen unen sus caminos por primera vez

Es innegable que Max Verstappen es el piloto que se ha convertido en el gran rival a batir en la Fórmula 1 desde 2022 y, aunque esta temporada su propio compañero en Red Bull, Checo Pérez, está poniéndole las cosas difíciles, el neerlandés es el hombre que dispone de una candidatura más férrea para coronarse de nuevo como campeón.

Eso sí, que Verstappen esté dominando nuevamente sobre el asfalto en 2023 también deja hueco a que Fernando Alonso esté siendo una de las grandes sorpresas del Mundial de Fórmula 1 ya que, tras dos años dignos de olvidar en Alpine, el bicampeón español ha recuperado la sonrisa gracias a la excelente labor de Aston Martin.

O ojo, porque es precisamente una de las caras más representativas de la marca británica, Dan Fallows, la que ha emitido unas sorprendentes declaraciones que unen los caminos de Fernando Alonso y Max Verstappen: “Tienen esa capacidad de agregar un par de décimas adicionales al rendimiento del coche. Realmente no sé de dónde viene eso, es una especie de talento bruto. Tienen una gran capacidad para subirse al auto y decir con gran precisión dónde podrían ir más rápido si cambias el comportamiento del monoplaza", comentó en el podcast Beyond The Grid.

Además, el director británico ha incluido a Sebastian Vettel junto a Alonso y Verstappen como todos los pilotos que han ejercido una lectura más precisa sobre su monoplaza en cada carrera disputada en la categoría y, aunque el alemán anunció su retirada definitiva en 2022, sigue siendo un hombre con gran repercusión en la disciplina.

El gran reto de Aston Martin

Cabe citar, a colación de esto, que los cuatro podios registrados por el español en lo que va de campaña han sido una noticia muy satisfactoria para su equipo, pero las novedades que planea introducir Aston Martin de cara a los grandes premios de Emilia-Romagna (cuya fecha esta aún por acordarse tras su cancelación), Mónaco y Barcelona pretenden recortar la desventaja existente entre Verstappen y Alonso y, por qué no, brindar al asturiano la oportunidad de pelear por una victoria una década después de hacerlo por última vez.