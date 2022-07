Increíble: Ferrari frena a Sainz y Leclerc acaba KO, Verstappen airoso

El Gran Premio de Francia no dejó a nadie indiferente y se pudieron presenciar momentos intensos sobre la pista del circuito Paul Ricard. La carrera comenzó con la magnífica salida de Alonso que le valió para terminar en una meritoria sexta posición, y con la ubicación de Sainz en el fondo de la parrilla debido a una penalización. La dura batalla por la primera plaza entre Leclerc y Verstappen fue también protagonista, ya que la intimidación del holandés acabó con el monegasco frente al muro y fuera de carrera.



Nuevo varapalo para Ferrari que aparte tuvo que lidiar con la difícil situación de Carlos Sainz. El madrileño protagonizó una espectacular remontada que le llevó desde la 19º posición hasta pelear por el podio. Pero fue ahí cuando desde la escudería de Maranello, su director, Mattia Binotto frenó las aspiraciones del español con una controvertida decisión: “Creo que fue la elección correcta. Hemos esperado para asegurarnos una buena evaluación de la vida útil de los neumáticos, así que no hemos tomado una decisión precipitada. Los datos sobre la duración de las gomas nos mostraba que no podíamos terminar la carrera con medios, habría sido demasiado arriesgado. Además, no creemos que Sainz lograra alejarse lo suficiente de George y 'Checo', y tenía una penalización de cinco segundos por un ‘unsafe release’ con Alex Albon al salir de boxes. Al parar, al menos hizo la vuelta más rápida, esa era la mejor opción que teníamos", aseguró Binotto en declaraciones a F1TV.



Sainz entendió la decisión, pese a lo difícil de asumirla en un momento tan decisivo de la carrera. Sobre Leclerc, el jefe de Ferrari añadió: "He hablado con él. No hablo del accidente, porque no hay mucho más que decir al respecto. Es un error, esto sucede. Puede haber problemas de fiabilidad del motor que provoquen abandonos, hay que contar con ello".



Todo tras un Gran Premio de Francia donde Verstappen venció sin complicaciones a raíz de los acontecimientos con Hamilton y Russell en segunda y tercera posición. Un nuevo golpe al Mundial del holandés que se consolida como líder del mismo.