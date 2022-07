La F1, en jaque: Alonso es el sustituto tras la retirada de Vettel

El anuncio de la retirada de Sebastian Vettel de la Fórmula1 ha supuesto un verdadero bombazo en el circo ambulante de la competición. El gran campeón del mundo va a dejar un gran hueco en el Mundial pero no sólo va a dejar huérfanos a los aficionados y a sus grandes seguidores, sino que, especialmente, va a dejar un asiento libre en un monoplaza que tendrá que ser ocupado por alguien y ya comienzan a aparecer los rumores. Incluso se ha llegado a vincular a Fernando Alonso como aspirante a ocupar este lugar.

Aston Martin busca un piloto para que en 2023 pase a ser el ‘nuevo Vettel’ y en la escudería son ambiciosos, por lo que Fernando Alonso sigue siendo uno de los grandes atractivos que hay en la parrilla. El asturiano además quedará libre al final de la presente temporada porque todavía no hasu compromiso con Alpine, y aunque no ha descartado esta opción, lo cierto es que parece remota y su primera alternativa sigue siendo la de permanecer en su actual equipo: “Todos los equipos que no tienen a sus dos pilotos ya firmados son una opción para mí, pero mi intención ahora mismo es la de seguir en Alpine y con diez minutos debería bastar para cerrar mi renovación”.

De esta forma, Alonso le quiso mostrar compromiso y fidelidad a su actual escudería pero dejó una pequeña puerta abierta a un cambio de aires y a poder ocupar el asiento que Sebastian Vettel dejará libre en la Fórmula1 en los próximos meses. Eso sí, el español no es el único que ha sonado como posible reemplazo del germano, sino que también hay otros nombres que aparecen como futuribles.

Lawrece Stroll es otro de los que se han vinculado ya a Aston Martin, mientras que también suena el nombre de Daniel Riciardo como futurible. El de McLaren, que no está haciendo precisamente su mejor temporada, ha levantado algún malestar en su actual escudería e incluso su propio jefe se ha quejado de su rendimiento, por lo que parece una salida más sencilla que el resto. Mick Schumacher, Albon o Gasly son otros de los pilotos que cuentan con opciones, pero por el momento tan solo queda esperar.