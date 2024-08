Daniel Ricciardo le pide a Red Bull que escoja: Checo Pérez o el australiano; Horner debe decidir

Daniel Ricciardo volvió a la Fórmula 1 para confirmar que aún tiene muchas sonrisas por seguir regalando. El piloto australiano no soportó estar lejos de la máxima categoría y decidió probar suerte en el segundo equipo de Red Bull, RB. Junto a Yuki Tsunoda, el entusiasta corredor pasó de todo con la escudería, pero lejos de los primeros puestos. El rendimiento es observado por Christian Horner y Helmut Marko al final influye en las decisiones.

El año aún no se acaba, pero para Ricciardo las cosas son claras con respecto a su futuro en el automovilismo. Dejó en claro que en Red Bull está su motivación por continuar en la F1, o sino tomaría la difícil decisión de dar un paso al costado. Esto se da en una situación de incertidumbre al no saber si tiene el puesto asegurado en la temporada siguiente en RB. Mientras tanto, Daniel está enfocado en seguir sacándole el máximo provecho a su auto y acabar más arriba que su compañero japonés.

Ricciardo quiere quedarse

El ex McLaren conversó en exclusiva con ‘Motorsport.com’ para avisar a todos en la Fórmula 1 que su llama se puede apagar si no tiene oportunidad en Red Bull en la siguiente temporada. Comentó que es un “enfoque integral” sobre solo apuntar a Red Bull, y que “si no es suficiente, c'est la vie". Además, dejó en claro que su rendimiento ha mejorado en la última parte de la temporada.

No ve su futuro en otro lado

Nadie sabe de competencia y rivalidad como Ricciardo, pasó con Max Verstappen en Red Bull y con Lando Norris en McLaren. En RB tiene a Tsunoda por delante en este tramo de la temporada. Sin embargo, pase lo que pase, Daniel tiene grabado que no pilotará en otra escudería que no sea el de las bebidas energéticas. “No es que sea testarudo, es que no quiero pilotar en otro sitio”, sentenció.

If the seat fits… pic.twitter.com/FPrMOiZFcX — Visa Cash App RB F1 Team (@visacashapprb) August 22, 2024

El australiano o Checo Pérez

Las parrillas de pilotos se van armando para el 2025, Lewis Hamilton conducirá en Ferrari, Carlos Sainz en Williams y Nico Hulkenberg en Sauber/Audi. Hasta la fecha, esos son los pilotos fijos; asimismo, Liam Lawson tomará la posta de Checo Pérez en Red Bull para hacer dupla con Max Verstappen. Con Tsunoda confirmado para seguir en RB, esto le da a Horner y Marko la posibilidad de decidir entre Checo Pérez o Daniel Ricciardo.