Lewis Hamilton lo tiene todo para derrumbar a Mercedes: Wolff se queda tirado sin Leclerc para 2024

El futuro de Lewis Hamilton en la Fórmula 1 no está nada claro. El legendario piloto británico finaliza su contrato en 2024 y no ha firmado nada para ampliar su vinculación con la escudería alemana. Sin embargo, en la marca de la estrella, lejos de preocuparse, están convencidos que su gran estrella actuará de buena fe y no los dejará tirados sin previo aviso.

En declaraciones para Motorsport.com, Toto Wolff, jefe de equipo de Mercedes aseguró que tienen plena confianza en Hamilton y aseguró que no se moverían sin saber las intenciones del piloto: “Puede sonar un poco ingenuo, pero me cuesta pensar en un Plan B, siempre que mi Plan A sea mi favorito. No quiero hablar con otros pilotos, estoy muy contento con los que están en el equipo. De momento no hay Plan B. Es Lewis”.

La confianza en Hamilton es máxima. Sin embargo, el riesgo que corren también lo es. El piloto británico ha coqueteado en múltiples ocasiones con una posible retirada de la Fórmula 1, y conociendo su complicado carácter, no sería nada raro que tomara la decisión de retirarse de un día para otro. Especialmente ahora que no tiene un coche en condiciones para ganar el Mundial de pilotos, algo que jamás había sufrido en Mercedes.

En referencia a este aspecto, Wolff mostró plena confianza en su piloto y considera que no actuaría de mala fe con el equipo que le dio seis campeonatos mundiales: “Creo que nos lo diría con suficiente antelación. No creo que dijera: ‘No puedo seguir. Mañana me voy’. Nunca dejaría tirada al equipo. Él no nos dejaría solos”.

Ante tal situación, si bien es cierto que a Mercedes no le faltarían ofertas de grandes pilotos para subirse a su monoplaza, relevar a un piloto del calibre de Lewis Hamilton es algo muy complicado y que supondría un exhaustivo trabajo de selección, donde podría entrar Charles Leclerc, el monegasco está muy fatigado de los constantes batacazos de Ferrari y podría buscar un cambio de aires.

Afortunadamente para Wolff y Mercedes, el talento del futuro lo tienen ya en casa, pues George Russell es el mayor talento joven existente fuera de Verstappen y Leclerc.