Max Verstappen lanza otro dardo a Hamilton: incertidumbre en Mercedes

La recta final de la temporada en la Fórmula 1 ha contado con una batalla histórica entre Max Verstappen y Lewis Hamilton, decidiéndose el título en la última vuelta de la última carrera del calendario en un final de infarto en el que la fortuna sonrió a Red Bull y el piloto holandés. La lucha sin cuartel y la tensión entre ambos en el paddock ha sido algo habitual a lo largo del año, saltando chispas entre ellos en más de una ocasión y protagonizando choques como el de Silverstone o Monza; incluso con varias acciones al límite del reglamento como lo acontecido en Bahréin. El nuevo campeón del mundo ha desvelado varios detalles sobre como ha vivido su rivalidad con el británico esta temporada en una entrevista a la BBC, confesando que el duelo llegó al odio durante varios momentos del curso.

Max Verstappen ha querido resaltar por encima de todo el gran respeto que se guardan entre ambos, aunque reconociendo que sobre el asfalto los dos han estado al límite en más de una ocasión: “Miras al otro a los ojos, no lo dices, pero te relacionas mucho y realmente llegas a apreciar la pelea. A veces nos hemos odiado el uno al otro” comentaba el holandés. La euforia del campeón del mundo y Red Bull contrastan de pleno con la situación actual de Mercedes, que continúa guardando silencio más allá de todas sus reclamaciones por lo sucedido en Abu Dhabi y con la preocupación creciente respecto a la posible retirada por sorpresa de Lewis Hamilton.

El siete veces campeón del mundo no ha hablado desde la última carrera de la temporada, con los rumores de su retirada comenzando a crecer. Supuestamente, las informaciones de Sky Sports aseguraban que Lewis Hamilton no seguiría en la Fórmula 1 en caso de coronarse como campeón y piloto más laureado de la historia superando a Michael Schumacher; algo que no sucedió en la última carrera de la temporada. Wolff ha declarado que no sabe nada al respecto y quiere que Hamilton siga en Mercedes; a pesar de que el silencio del piloto británico hace a la marca alemana revivir los fantasmas de lo acontecido con Nico Rosberg en 2016.

Toto Wolff ha añadido además más luz sobre las horas posteriores a la carrera de Abu Dhabi y sus reclamaciones a la FIA, asegurando que todos esos pasos fueron decididos de forma conjunta con Lewis Hamilton. La realidad es que el británico tiene contrato hasta 2023, recién renovado hace unos meses, es decir dos temporadas más en la Fórmula 1 a razón de unos 50 millones de euros por cada una de ellas. El futuro de Hamilton sigue en el aire tras el batacazo de Mercedes y el famoso coche de seguridad retirándose en la última vuelta; a la espera de que el británico anuncie su decisión respecto a la próxima temporada 2022.