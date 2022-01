Michael Masi se cae de la F1… ¿y con él Lewis Hamilton? Ojo a Mercedes

Cuando la continuidad de Lewis Hamilton como piloto de Mercedes en 2022 parecía estar afianzada, ha vuelto a salir a escena esa lluvia de rumores que está vaticinando la posible retirada del heptacampeón del mundo. Eso sí, mientras el adiós del británico es todavía una incógnita, lo que sí parece estar a punto de hacerse oficial es la despedida de Michael Masi como director de carrera de la Fórmula 1, según la información vertida por BBC Sport.

Al parecer, el CEO de la disciplina, Stefano Domenicali, no ha incluido al australiano en el organigrama de la FIA para 2022, algo que deja entrever que Masi no continuará formando parte del organismo con más autoridad del motor. El mandatario oceánico tomó el mencionado cargo en el primer compromiso del mundial de 2019 tras la repentina muerte de Charlie Whiting, pero en solo tres años al frente de las carreras ha generado un gran número de diferencias con los equipos por la toma de algunas decisiones extremadamente polémicas, como ocurrió en la última vuelta del Gran Premio de Abu Dabi que finalizó con victoria de Max Verstappen.

Precisamente el triunfo de Red Bull en Yas Marina propició la caída de Mercedes y el despropósito final de un Hamilton cuya continuidad no está garantizada. Eso sí, al mismo tiempo que el piloto inglés está esperando a que la FIA saque a relucir el elenco de novedades técnicas que planea introducir en pro del espectáculo, según ha desvelado Express en las últimas horas, la escudería alemana está tanteando candidatos para que esa posible espantada del británico no pille desprevenida en el box, sobre todo tras las palabras que Craig Slater, periodista de este medio, ha mencionado: "Escuché de fuentes cercanas a Lewis que aún no está claro si estará o no en la parrilla para la primera carrera de la temporada".

En este sentido, Nyck de Vries y Stoffel Vandoorne, los dos pilotos que conforman el equipo Mercedes en la Fórmula E, podrían tener la oportunidad de su vida si finalmente Lewis decide echarse un lado antes de que arranque la nueva temporada, cuya fecha de inicio está fijada para el 1 de marzo en el Gran Premio de Bahréin.

Además, Toto Wolff ha apuntado que la opción de Niko Hulkenberg, piloto de reserva del equipo, también es una posibilidad que maneja si se da el adiós del inglés en las próximas semanas.