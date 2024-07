Ni si quiera Leclerc llegó a tanto: una nueva pesadilla para Checo Pérez; Red Bull, condicionado

Hay futuros en juego en la actual Fórmula 1 y el de Sergio Checo Pérez parece estar cerca de esa realidad. El piloto mexicano no logra encontrar ritmo con RB20 y su incomodidad con el equipo se ha evidenciado en más de una ocasión, puesto que hay una gran diferencia con respecto a las actuaciones de Max Verstappen. Con el Gran Premio de Bélgica en fase inicial, Pérez no tiene otra opción más que enfocarse y tratar de llegar con la escudería a un punto medio para que las cosas resulten de a poco.

El circuito de Spa-Francorchamps recibió a los pilotos este viernes con la Prácticas Libres 1 y 2. Como viene sucediendo últimamente, McLaren va por buen camino y con serias chances de competir de cerca con Max Verstappen por el campeonato mundial. Sin embargo, no pasa lo mismo que Checo Pérez que volvió a sufrir con su monoplaza en las primeras sesiones. El mexicano no se contuvo y hasta por la radio explicó lo que estaba pasando con él mientras intentaba mejorar sus tiempos.

Prácticas para el olvido

Checo Pérez entró a su auto y con el enfoque al máximo, no obstante, la suerte no estuvo de su lado. En unas FP1 que al final lideró Verstappen, el centroamericano acabó el séptimo lugar y con un tiempo de 1.44.329, a nueve décimas del neerlandés. Y en los siguientes libres, la gota que derramó el vaso fue que quedó en noveno lugar (1.43.504) y a más de un segundo del líder Lando Norris. El de Red Bull acusó que su compañero tenía nuevas actualizaciones y él no, por lo tanto, su auto no respondió como el quisiera.

El preocupante mensaje

La otra parte de la difícil situación fue la conversación con el ingeniero. "Estoy sufriendo para saber qué está haciendo el coche en las entradas", empezó diciendo Checo."¿Eso es principalmente con la baja velocidad?", preguntó el ingeniero. Pérez, eufórico, enfatizó diciendo que "en todas las velocidades. Velocidad baja y media. No tengo la sensación de lo que está pasando".

Spa podría definir su futuro

Helmut Marko, asesor de deporte motor de Red Bull Racing, se reunirá con Checo para tratar el tema de su futuro, luego de su bajo rendimiento. El destino del mexicano sigue en juego. No obstante, ya había recibido el respaldo de Christian Horner, quien apuesta por su piloto. "No necesito que nadie me diga si ha sido una buena o una mala carrera. Tengo suficiente experiencia para saber qué tipo de rendimiento he tenido. Para mí, lo más importante es volver a encarrilar la temporada y recuperar el rendimiento”, expresó Checo, que espera que el GP de Bélgica no le sea esquivo.