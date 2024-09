Norris explota contra McLaren; Piastri también recibió el mensaje: Leclerc le arruinó la fiesta

Ferrari volvió al podio en Monza para alzarse con el trofeo que Charles Leclerc tomó. El monegasco cerró una semana perfecta con los fanáticos de la escudería del Cavallino Rampante, cantando el himno a toda voz. Por otro lado, estaba Lando Norris, quien también se convirtió en protagonista por su tercer lugar y por lo sucedido en el circuito. Sumado a eso, sus declaraciones que no hicieron más que encender las chispas.

El británico arremetió contra su propio equipo luego de que en plena carrera Oscar Piastri y, sobre todo, la estrategia de McLaren que no ayudó a alcanzar a la Ferrari de Leclerc, que solo tuvo una parada en las 53 vueltas. El joven piloto no se quedó tranquilo, pues le dio el crédito al monegasco por tener un mejor auto que el suyo, aumentando la polémica en un contexto de lucha por el Mundial de Pilotos y Constructores.

Norris explota con McLaren

A Lando Norris se le escapó la oportunidad de acercarse a Max Verstappen en el Mundial de Pilotos. La sorpresiva victoria de Charles Leclerc en su casa postergó la celebración del británico que no se quedó callado al final. “Sabíamos que iba a estar apretado, pero con nuestro coche y algunas de las limitaciones que tenemos no era posible”, dijo Norris que confesó su desazón por no tener un mejor auto.

Le da el beneficio a Ferrari

A pesar de las buenas actuaciones de Lando en las últimas carreras, no se conforma con la estrategia que utilizó su equipo. Si no fuera poco, el inglés consideró que Leclerc tenía un mejor auto que el suyo. “Estoy algo decepcionado, pero Ferrari ha hecho un trabajo mejor y tenían mejor coche”, resaltó Norris que no estuvo nada contento.

Nada que decirle a Piastri

Ferrari aplicó solo una parada, el cual provocó que Leclerc aprovechara el ritmo que tenía para liderar en las últimas vueltas. Oscar Piastri, por su parte, adelantó en cierto punto a Norris, el cual terminó siendo una sorpresa para Lando, pero sin restarle mérito a su compañero, que al final cruzó segundo. “Bien hecho por él, me adelantó y ha hecho un gran trabajo, nada que decir”, apuntó.