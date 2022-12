Nuevo enemigo para Verstappen, Sainz y Hamilton: ganará en 3 años

Audi quiere entrar en la Fórmula 1 para ganarla, así lo ha asegurado Adam Baker en declaraciones al diario As. El CEO de la marca alemana asegura que desde que se produzca su entrada en El Gran Circo, que será en 2026 junto a Sauber, costará alrededor de tres años empezar a conseguir victorias: “Queremos competir por victorias en el tercer año. Es un objetivo realista”, asegura.

Adam Baker está confiado. Cree que puede lograr victorias a partir de su tercer año en la Fórmula 1 y empezar a luchar de tú a tú con pilotos como Max Verstappen, Carlos Sainz, Lewis Hamilton, Carlos Sainz o Leclerc: “La F1 es la cima del automovilismo. En el ADN de Audi están las carreras, y además aquí hay una plataforma perfecta para demostrar todo lo que sabemos hacer de forma global”, comenta Adam Baker.

Además, habrá un nuevo reglamento y una nueva Fórmula 1 que de aquí a tres años habrá cambiado casi por completo. se espera que de aquí a 2030 se corran 30 carreras con un sistema rotatorio de tres conductores en el que, de forma obligada, el tercer piloto sea una mujer. Además se prevé que los precios por conseguir que El Gran Circo llegue a un país ascenderán hasta los 65 millones de euros.

“Con cuidado, eso sí. Mientras no se pierdan Silverstone, Spa, Montecarlo, Monza, por aquello del pedrigrí del Mundial y que no se rebrinquen los pilotos, bienvenidas sean las nuevas. ¿Hasta 24? Y hasta 30 si son necesarias de aquí a 2030. Lo normal, 65 millones por barba, y eso sin recaudar apenas la mitad de las entradas y sin poder poner publicidad que no sea de FOM”, asegura Stefano Domenicali en una entrevista recogida por el diario Marca.

Una nueva Fórmula 1 está por venir y puede que este nuevo modelo sea más beneficioso para marcas nuevas como Audi o Sauber que se adaptarán con mayor rapidez a las exigencias de la FIA y, por el contrario, más laborioso para Verstappen, Hamilton y Carlos Sainz que están acostumbrados a ciertos tipos de conductas que de aquí a cinco años pueden haber cambiado por completo. Veremos.