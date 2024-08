Por echar a Carlos Sainz, Ferrari pierde el acuerdo que llegó con Alonso y ahora, Hamilton reventará

Si hay algo más importante que el talento de los pilotos eso son los patrocinadores. Dentro del mundo de la Fórmula 1 pueden suceder una infinidad de cosas por motivos deportivos. Sin embargo, cualquier cambio deportivo siempre irá sujeto a una serie de acuerdos de patrocinio detrás. En este sentido, Ferrari y Banco Santander han ido de la mano a lo largo de los últimos años. Sin embargo, tras echar a Carlos Sainz, la firma española dejará de formar parte del grupo de patrocinadores de Ferrari, rompiendo así una unión muy importante para la escudería italiana.

En este sentido, según ha informado Motorsport.com, dado que ningún español estará a bordo de un Ferrari, el banco español ha optado por retirar un acuerdo de patrocinio que se firmó en 2010 cuando Fernando Alonso aterrizó en Maranello y que, tras tener un parón entre 2017 y 2022, volvió a firmarse con la llegada de Carlos Sainz a la escudería italiana.

El fichaje de Hamilton, cada vez sale más caro

La realidad es que traer a Lewis Hamilton no es una operación que vaya a salir especialmente barata a Ferrari. Además de un sueldo faraónico, propio del piloto con más mundiales en la historia de la competición -con el permiso de Michael Schumacher-, el inglés también se habrá llevado por delante un acuerdo que, pese a no haber trascendido sus cifras, probablemente fuera de muchos millones. Y es que, pese a no ser el principal patrocinador, sí que ocupaba una parte importante tanto del mono como del monoplaza. Un hueco que, pese a que se va a cubrir con patrocinios que lleguen con Lewis Hamilton, supondrá tener que comenzar de cero, con el desgaste que ello conlleva.

Así pues, a la espera que se anuncien los nuevos acuerdos de patrocinio para los coches de Ferrari de cara a 2025, lo que ya es seguro es que Santander se irá, junto con Carlos Sainz, en un movimiento que hace todavía más costoso el fichaje de Lewis Hamilton por los de Maranello.