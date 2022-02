Red Bull ataca a Hamilton mientras Verstappen prefiere no hablar

El tiempo pasa igual para todo el mundo, da igual que te llames Fernando Alonso, Michael Schumacher o Rubens Barrichello, el tiempo corre más que tú y al final te acaba pillando, eso mismo es lo que piensan desde Red Bull que no han dudado en ningún momento en atacar a Lewis Hamilton asegurando que:” no me imagino que pueda conducir así durante mucho más tiempo. Ahora está en el apogeo, pero la edad entrará poco a poco en juego”, aseguraba Helmut en una entrevista a OE24.

Verstappen es 13 años más joven que el piloto británico y desde Red Bull son conscientes de este hándicap a favor del piloto belga, además, viene de ganar el mundial el pasado año y desde la escudería austriaca piensan que eso aportará madurez y sensatez a la hora de afrontar los momentos más duros de la carrera:” ahora es el campeón del mundo y se hará más fuerte”, comentaba el asesor del equipo.

Red Bull no ha querido dejar pasar la ocasión para comentar acerca de anunciada destitución del director de carrera Michael Masi, Christian Horner y Verstappen ya le defendieron en su momento y Helmut se ha mantenido en la línea:” no creo que sea correcto que lo apartaran así. No se debió cuestionar a Masi como persona, sino como se hizo su trabajo". Mientras tanto, se ha introducido una solución moderna con el VAR. Este es el camino del futuro”.

Volviendo al tema que nos atañe, Lewis Hamilton ha soplado ya las velas en 37 ocasiones y desde la marca austríaca consideran que si nivel irá descendiendo poco a poco, tal y como sucedió el año pasado donde ya se le vio sufrir en algunos momentos del campeonato, aunque el británico consiguió llegar con opciones de título hasta Abu Dabi gracias a una magnífica segunda vuelta, ganó en Brasil y Arabia Saudí y solamente cedió la última de las cuatro carreras finales.

Max Verstappen fue llevado al límite y solamente una cadena de acontecimientos poco comunes en la fórmula 1 y el coche de seguridad provocado por Latifi pudo frenar la escalada que Lewis Hamilton estaba llevando acabo aquel día. Ha vuelto con mucha fuerza, consiguiendo el mejor tiempo en los test de Barcelona y se le nota con ganas de revancha. Veremos si Red Bull lleva razón acerca de la edad o si por el contrario es solo en número en el carnet de identidad. Mientras tanto el belga guarda silencio y se esconde de toda polémica, prefiere no hablar y mantenerse al margen.