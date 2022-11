Sainz da un toque de atención a Ferrari e ilusiona a España para 2023

La Fórmula 1 llega a la recta final con el GP de Abu Dhabi, el último de una temporada en la que Red Bull y Max Verstappen han vuelto a ser los grandes dominadores de la competición, seguidos de Ferrari. Sin embargo, las buenas noticias en la escudería italiana no se han repartido de manera equitativa entre los pilotos y Carlos Sainz ha hecho un balance de temporada peor del que esperaba.

En una entrevista concedida para Il Corriere della Sera, el español afirmó que durante esta campaña sintió que fue tratado como segundo piloto, por detrás de su compañero Charles Leclerc: “Ni en Ferrari ni en ningún sitio. No lo merecería (ser tratado como segundo piloto). Y, de hecho, me ha gustado una cosa: el respeto. Porque después de la primera parte de la temporada, habría podido convertirme en un segundo piloto, pero he reaccionado”, afirmó.

Precisamente, sobre su relación con Leclerc, Carlos Sainz solo tuvo palabras positivas para el que él considera como uno de los mejores compañeros que ha tenido: “Hay competencia. Pero el respeto y la admiración que nos tenemos en nuestros enfrentamientos son tan altos que nunca hemos tenido fricciones o problemas. Ni siquiera con un coche competitivo. Es uno de mejores compañeros que he tenido. Ya somos amigos, pero también rivales y es normal que haya un poco de distancia”, dijo.

Por otro lado, el piloto también ilusionó a los aficionados españoles que quieren volver a ver a un español en lo más alto de la Fórmula 1, cuando Sainz afirmó que el objetivo de cara a 2023 no es otro que el de ganar la competición: “El objetivo es ganar el Mundial con Ferrari. Vine aquí para eso”, sentenció.

Finalmente, acerca de su relación con el director de Ferrari, Mattia Binotto, al que muchos sitúan fuera de la escudería, Carlos Sainz afirmó que sigue siendo igual de buena y que siempre le mantendrá un gran recuerdo: “Nuestra relación es óptima. Siempre le daré las gracias por haberme elegido y otorgado su confianza. Fue el primero de un gran equipo en creer en mí. Mattia siempre será especial para mí”, finalizó.