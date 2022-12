Sorpresón en la F1: Schumacher compartirá equipo con Hamilton en 2023

Mick Schumacher fue uno de los protagonistas del último tramo del mundial 2022 de F1 ya que sus malas actuaciones en Haas estaban comenzando a tejer lo que al final se convirtió en un suceso oficial: su despido de la escudería americana. A partir de ese momento, el piloto alemán ha tratado por todos los medios de encontrar un asiento principal en la parrilla e incluso la salida de Fernando Alonso de Alpine parecía ser la clave para que tomara el testigo del asturiano en la marca francesa, pero finalmente fue Pierre Gasly el elegido.

Hace unas semanas, con todos los sitios ocupados y sin ser la apuesta principal de ninguna escudería, Schumacher recibió otro varapalo en su corta trayectoria profesional, pero Mercedes ha irrumpido en escena en las últimas horas para abrir un camino de esperanza al hijo del ilustre heptacampeón, algo que permitirá al piloto de origen suizo compartir garaje en 2023 con Lewis Hamilton y George Russell: será el piloto reserva de la escudería la próxima temporada.

Nyck de Vries fue el hombre que ocupó este cargo durante el 2022 y la llegada del neerlandés a Alpha Tauri, otro equipo con el que fue relacionado Schumacher, dejó una vacante en la marca alemana, una vacante que ya tiene nuevo dueño.

Cabe señalar que Ferrari tanteó situar a Schumacher, un apellido con el que estará eternamente vinculado, como piloto reserva de Carlos Sainz y Charles Leclerc, pero el nombramiento de Fred Vasseur como nuevo jefe de equipo ha provocado, entre otras cosas, que se haya desechado esta posibilidad.

No obstante, Toto Wolff no ha dudado un instante en aprovechar esta indecisión de futuro de Mick Schumacher para abrir al joven piloto de 23 años las puertas de Mercedes con el objetivo de que, de la mano de Russell y, sobre todo, de Hamilton, aprenda a limar sus defectos para en un futuro no muy lejano ser una opción muy a tener en cuenta para la marca, sobre todo porque la retirada del siete veces campeón del mundo está cada vez más cerca.

Esta idea parece haber calado a la perfección en un Schumacher que ya en sus primeras declaraciones como integrante de Mercedes ha puesto en evidencia su gran objetivo: “Tomo esto como un nuevo comienzo, estoy emocionado y agradecido con Toto y todos los involucrados por confiar en mí. La F1 es un mundo tan fascinante y nunca dejas de aprender, así que espero absorber más conocimiento y poniendo todo mi esfuerzo en beneficio del equipo Mercedes", unas palabras recogidas por Crash.