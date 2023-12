Toto Wolff anuncia a Hamilton eso que Fernando Alonso no quería escuchar y mosquea a Max Verstappen

19 victorias sobre 22 carreras es una marca que llama poco al optimismo en 2024 para todos aquellos pilotos que no se llamen Max Verstappen y no conduzcan un Red Bull, no obstante, su enemigo natural últimamente (hasta la temporada pasada), como es Mercedes, da un paso al frente y espera ir recortando distancias de cara a la fecha decisiva para la firma alemana, que pasa por 2026, donde todo ha de cambiar en la Fórmula 1.

Pasos al frente ambiciosos, aunque realistas

Tanto Toto Wolff como Lewis Hamilton son poco entusiastas con la viabilidad de darle la vuelta, desde Mercedes y sobre el dominio de Red Bull, a las circunstancias tan abrumadoras de la campaña finiquitada con respecto a la que está por empezar, sin embargo, y pese a que los dos miran a 2026 como la fecha clave, la idea de Wolff, que ha transmitido al heptacampeón británico, es que los plazos se aceleren (o se acorte, según se mire), y eso es muy halagüeño para la firma de la estrella. Recientemente, el de Stevenage decía ante los medios: “creo que ahora tenemos una Estrella del Norte, algo que no creo que hayamos tenido en dos años. Pero llegar allí no es una línea recta…”. Pues bien, Wolff ha tomado la iniciativa a esta sensación para darle forma.

En palabras vertidas a Motorsport, el director ejecutivo austriaco advertía que “no quiero renunciar a la recuperación y decir: 'bueno, esperemos hasta 2026, coche nuevo, motor nuevo'”, anunciando que su objetivo es más ambicioso hasta esa fecha, mucho más; de hecho, ha comunicado que ese tránsito “quiero verlo como un testimonio de las fortalezas del equipo: que somos capaces de recuperarnos y competir por campeonatos”. Incluso Hamilton anunciaba al mismo medio que, con respecto a 2024 pueden dar un salto importante, ya que “entendemos mucho mejor el coche. Hemos desarrollado excelentes herramientas en segundo plano, así que, naturalmente, tengo esperanzas”. No sabemos en qué punto pueden quedarse estas ambiciones, pero desde luego han de superar la tercera plaza de la pasada temporada, lo que es una mala noticia para Fernado Alonso y Ferrari.

No son los únicos

Las buenas sensaciones de Mercedes tienen eco en otros lugares de la parrilla, sin ir más lejos el director técnico de Sauber F1, James Key, pese al complicado año de su equipo, ve 2024 más apretado de lo que parece, incluso si ha de compararse con Mercedes o Red Bull: “la diferencia era muy marcada hace apenas unos años; ahora es increíblemente cercana”, decía en Autosport, asegurando que con “haciendo las cosas bien, tanto en pista como fábrica y desarrollo” tendrá oportunidades más ambiciosas.